Největší světový výrobce oceli ArcelorMittal se zbavuje ostravských hutí

Záměr společnosti ArcelorMittal zbavit se ostravského závodu potvrdily podle serveru Seznam Zprávy dva nezávislé zdroje z ministerstva průmyslu a obchodu.

Zájemců bude dost Většinový vlastník ostravské strojírenské skupiny Vítkovice Jan Světlík sice sám o koupi huti neuvažuje, nicméně se domnívá, že zájemců bude dost. „Myslím si, že o AMO bude velký zájem a může to způsobit zajímavé přerozdělení hutního trhu ve střední Evropě. Otázka kupce může být varianta česká, čínská, ruská, nebo evropská. Zájemcem by mohl být i finanční investor. Toto všechno bude mít vliv na úvahy o dalším vývoji AMO. Pro hutní skupinu rozhodně bude pikantní otázka, koho si pustí do regionu, když má další výrobní kapacity v blízkém Polsku. Nicméně rozhodovat bude Mittal,“ říká podnikatel Jan Světlík.

Podle mluvčí ArcelolMittal Ostrava (AMO) Barbory Černé Dvořákové je zatím předčasné mluvit o prodeji ostravské hutní firmy. Potvrdila pouze, že skupina ArcelorMittal předložila Evropské komisi návrh kompenzačního balíčku, který by jí měl umožnit nákup italské hutní firmy Ilva.

„Vlastník hutí doufá, že návrhy kompenzací rozptýlí obavy týkající se ochrany hospodářské soutěže v souvislosti s převzetím italského podniku. Komise nyní kompenzační balíček podrobuje tržnímu testu. Skupina věří, že záležitost bude brzy uzavřena. Do doby, než se Evropská komise k záležitosti vyjádří, nemůže ArcelorMittal obsah kompenzačního balíčku komentovat,“ řekla iDNES.cz Černá Dvořáková.

Odmítla tak fakticky potvrdit, ale i vyvrátit to, že jedním z podniků navržených k prodeji je právě ostravská huť. Nicméně tyto informace už podle serveru Seznam prosákly z českých úřadů, které o tom firma informovala.



A například předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula to vnímá jako velmi závažnou informaci. „Huť není sklad ani malý obchod, ale jde o firmu se sedmi tisíci zaměstnanci, na které jsou navázaní další odběratelé, dodavatelé, služby i škola. Taková firma se nedá prodat snadno. Navíc je třeba si uvědomit, že ve světě jsou větší kapacity v oblasti hutní výroby, než je poptávka,“ říká Středula.

Netají, že podle jeho názoru je za případný prodej spoluzodpovědná Evropská komise. „Budu se ptát, jak se bude podílet na dopadech do zaměstnanosti na Ostravsku, což je dlouhodobě zkoušený region. Problémy tam má OKD, Vítkovice a teď AMO. Podle mě není možné huť jednoduše zastavit, to by mělo katastrofální důsledky. Umím si představit, že do doby, než se najde seriózní vlastník AMO, by mohl huť převzít stát, který ji kdysi prodal,“ dodal Středula.

Podle mluvčí ArcelorMittal Ostrava ale huť neplánuje žádné omezování, natož zastavování výroby. „Nic není jasné, vše je zatím jen v rovině spekulací, ale mohu ujistit, že výrobě ve firmě jede naplano a žáný útlum se nechystá,“ řekla Dvořáková.

Společnost ArcelorMittal Ostrava (AMO) má i s dceřinými společnostmi téměř 7 000 zaměstnanců. Ročně vyrábí přes dva miliony tun oceli zejména pro stavebnictví a strojírenství. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí. V roce 2016 vytvořil AMO čistý zisk 1,308 miliardy korun, o 1,017 miliardy vyšší než o rok dříve. Tržby firmě klesly meziročně o 1,807 miliardy na 28,786 miliardy korun. Podnik patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Ta se na na celosvětové produkci oceli podílí zhruba šesti procenty.