Harry Potter a Batman chtějí porazit Netflix, Warner Bros. začnou streamovat

V červnu letošního roku převzal nadnárodní konglomerát AT&T mediální společnost Time Warner, která se následně přejmenovala na WarnerMedia. Součástí transakce za 85 miliard dolarů byly veškeré součásti mediálního gigantu Warner, tedy i kanál HBO, studio Warner Bros. nebo provozovatel televizního vysílání Turner Broadcasting System.

Od uskutečnění této masivní akvizice, proti níž protestovali například americké ministerstvo spravedlnosti nebo prezident Donald Trump, firma AT&T svou pozici na mediálním trhu nadále posiluje. Logickým krokem je proto vstup na trh se streamovaným videem, který momentálně zažívá raketový vzestup.



Výkonný ředitel firmy WarnerMedia John Stankey minulý týden oznámil plán vytvoření vlastní streamovací služby, která sjednotí všechny tituly z portfolia společnosti, jež jsou momentálně distribuovány rozličnými způsoby, „pod jednu střechu“.



„Naše služba začne s HBO a programy, po nichž diváci touží. Navíc přidáme obsah od Warner Bros. a společnosti Turner,“ citovala Stankeyho slova z interního memoranda televize CNN. Firma Turner zastřešuje vysílání přibližně desítky televizních kanálů, mezi něž patří například zpravodajská CNN nebo dětská stanice Cartoon Network.



Benefitem mediální konsolidace je i Hra o trůny

Z portfolia Warner Bros. bude mít nová služba k dispozici filmové značky jako Harry Potter nebo Batman, stanice HBO přispěje svými populárními seriály, jako je Hra o trůny nebo Westworld. „Je to další benefit sloučení firem AT&T a WarnerMedia, jsme odhodláni vytvořit působivý a konkurenceschopný produkt, uvedl Stankey v prohlášení.



WarnerMedia zatím neprozradila název ani cenu nové streamovací služby, společnost pouze uvedla, že k jejímu spuštění by mělo dojít koncem příštího roku. V rámci její mateřské firmy AT&T už menší služby podobného typu fungují, jde například o platformy DirecTV, WatchTV, HBO Go nebo HBO Now.



Nová služba by je měla všechny sjednotit a šíří své nabídky konkurovat gigantům na poli streamovaného videa, jako je Netflix nebo Amazon Prime Video. Strategie společnosti AT&T tak nápadně připomíná postup dalšího mediálního obra, společnosti Disney, která rovněž plánuje spuštění vlastní streamovací služby na příští rok.

Cílem těchto postupů je posílení pozic tradičních společností na rychle se měnícím mediálním trhu, který charakterizuje hlavně masivní přesun diváků z kin a od televizních obrazovek na internet.