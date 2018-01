Oetker před 100 lety způsobil revoluci v pečení. Vynalezl prášek do pečiva

August Oetker, který byl původem lékárník, byl též průkopníkem v reklamě. Na své výrobky upozorňoval prostřednictvím receptů na obalech i v tisku. Jím založená rodinná firma Dr. Oetker, která kypřicí prášek v nezměněné receptuře vyrábí dodnes, patří k nejznámějším potravinářským společnostem.

Rejdařství, banka i hotely

Firmu s pobočkami po celém světě udělal z malého rodinného podniku po druhé světové válce Oetkerův vnuk Rudolf August Oetker (1916-2007), přezdívaný Pudinkový král. Tento zdatný podnikatel rozšířil sortiment o škálu produktů, takže dnes firma Dr. Oetker nabízí nejen dezerty v prášku, ale i mražené potraviny, pivo, šumivá vína či vodku. V portfoliu má skupina Oetker i rejdařství, nakladatelství, banku, a několik luxusních hotelů.

August Oetker se narodil 6. ledna 1862 v dolnosaském městečku Obernkirchen jako syn pekaře. Vyučil se lékárníkem, ale posléze vystudoval v Berlíně přírodní vědy. V roce 1891 koupil v Bielefeldu lékárnu, v níž si zřídil laboratoř. Jeho prášek do pečiva spatřil světlo světa v roce 1893 (deset let nato si ho nechal patentovat). Kypřící prášek sice vynalezl již 40 let před ním Američan Eben Norton Horsford, Oetkerův prášek byl ale oproti tomu trvanlivý a bez chuti a zápachu.

Vedle garantované kvality (heslo firmy zní: Kvalita je nejlepší recept) přispěla k rozšíření Oetkerova prášku, nazvaného Backin, zdánlivá maličkost - totiž že ho prodával v balení k pečení pro asi čtyřčlennou rodinu. Jako podnikatel postupoval Oetker pomalu, ale jistě. Nevrhl se s cizím kapitálem na velkovýrobu, ale investoval až prodejem získaný kapitál.

Důležitou součástí jeho podnikání byla od samého počátku reklama. Pro své zboží vyráběl sešitky (jedním z prvních byl Almanach pro nemocné), v nichž uváděl rady pro užívání léků, nejen těch vlastní výroby. Přidal k nim i recepty pro pečení s jeho kypřícím práškem, které tiskl později i na obaly svých výrobků. Z brožur se časem staly slavné sešity kuchařek Dr. Oetkera. Své zboží opatřil též jednoduchým logem, užívaným dodnes - světlá ženská hlava na červeném podkladě, k čemuž připojil slogan: Jasná hlava používá stále Oetkera.

Oetker vyráběl řadu výrobků, ve vhodném balení pro přímé použití též například vanilkový cukr či pudingový prášek s různými příchutěmi. Dodnes firma vyrábí také jeho jemný škrob Gustin, který nabídl již Oetker jako dětskou stravu i jako pomocný prostředek při zavařování a výrobě marmelád.

Podnikatele Oetkera, jehož výrobky hospodyňkám život usnadnily a mnohým ho osladily, zlomila zpráva o smrti jeho jediného syna v březnu 1916 v bitvě u Verdunu. Zemřel dva roky nato ve věku 56 let.

První mražená pizza

Vedení zůstalo v rukou rodiny Oetkerů a jako rodinný podnik s mezinárodní působností se skupina Oetker definuje dodnes. Klíčovou postavou v historii firmy byl Rudolf August Oetker, který podnik převzal jako osmadvacetiletý v roce 1944 poté, co jeho matka a nevlastní otec zemřeli při bombovém náletu. Těžiště výroby pomalu přesunul na výrobu pudingu, proto se mu začalo říkat Pudinkový král. Postupně však sortiment rozšiřoval.

Ekonomický boom v 60. letech a rostoucí kupní síla domácností přála i Oetkerovu podnikání, s rozšířením ledniček nastal čas mražených polotovarů, takže například v roce 1970 vstoupil Oetker na německý trh jako první se zmrazenou pizzou. Postupně a obezřetně rostlo i společenství Oetkerových firem, když se nenápadná podílnictví měnila v nadpoloviční majetkové účasti.

V bývalém Československu zakotvila rodina Oetkerů již v roce 1923 v Továrně poživatin Brno. Po válce byl podnik znárodněn a produkty Dr. Oetker se daly v tuzemsku sehnat od šedesátých let v prodejnách Tuzex. Začátkem 90. let firma obnovila působení v ČR i na Slovensku.

V současnosti Dr. Oetker patří mezi největší německé rodinné koncerny, ve všech svých závodech zaměstnává přes 30 000 lidí. Firma sídlící v Bielefeldu má v České republice továrnu na suché směsi v Kladně s 250 zaměstnanci.