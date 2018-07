Bytů je tak žalostně málo, že se draží. Cena tak může narůst o statisíce

„Aukce používáme v případech, kdy o koupi nemovitosti projeví zájem více potenciálních kupců současně. Všichni dostanou možnost přijít na prohlídku v předem stanoveném termínu, kde zároveň dostanou detailní informace o tom, jak aukce probíhá a jaké jsou její podmínky,“ tvrdí Martin Březina z realitní kanceláře RE/MAX Alfa.

Prodej nemovitosti probíhá v elektronické aukci, nebo v dražbě obálkovou metodou. Tato forma prodeje se přitom týká zejména atraktivních lokalit, jako jsou některé části v centru Prahy nebo Brna.

Statistiky realitní sítě RE/MAX evidují od začátku roku stovky aukcí. Tento způsob prodeje totiž řeší častý problém, kdy o jednu nemovitost stojí více zájemců.

Podle Březiny pracují makléři především pro prodávající, kterým musí zajistit nejlepší možný servis. „To znamená prodat za co nejlepší cenu a nejlepších podmínek. Pokud bychom prodali nemovitost prvnímu zájemci, nebyli bychom správní makléři,“ prohlašuje Březina.

Byt chtělo 64 lidí

V rámci pilotního projektu zkouší prodávat byty v aukcích i Fincentrum Reality a podobně jako RE/MAX draží přibližně každou desátou nemovitost. Podle provozního ředitele Fincentra Reality Martina Fojtíka jsou pro aukce nejvhodnější nemovitosti v žádaných lokalitách, především v Praze, Brně, Ostravě nebo v Olomouci.

Aukce bytů v číslech 30 procent navíc může zaplatit zájemce o byt v aukci 5 až 10 lidí se obvykle účastní dražby. Nabídky se podávají elektronicky. 10 procent všech prodaných nemovitostí změnilo majitele po aukci.

„Nárůst ceny při aukci se pohybuje řádově o deset až 30 procent, což je pro prodávajícího rozhodně příjemné,“ uvádí Fojtík.

O aukci podle něho uvažuje jeden z dvaceti prodejců, přičemž dražby se pak zúčastní pět až deset zájemců. „Při prodeji jednoho bytu na Vinohradech se nám sešlo 64 zájemců a jeho cena se při aukci navýšila skoro o milion. To je ale výjimečná věc,“ tvrdí Fojtík.

„Aukce je způsob prodeje, který se používá v situaci, kdy je silný přetlak zájmu o nějaký produkt, protože prodávající chce dosáhnout vyšší ceny,“ uvádí Milan Roček, jednatel Společnosti pro Cenové mapy, která mapuje ceny nemovitostí v Česku.

Podle něj to platilo zejména v minulém roce. Letos jsou aukce bytů a domů spíš na ústupu, což Roček zdůvodňuje tím, že na hypotečním trhu je kladen větší důraz na schopnost klienta splácet.

Některé realitní kanceláře nicméně neočekávají, že by se trh s nemovitostmi v důsledku nových pravidel pro získávání hypoték ochladil.

„Nemovitostí je tak málo, že se kupující vždycky najdou. Bude to asi jiná sorta lidí, například investoři. Běžní lidé budou nejspíš řešit dofinancování jinak,“ uvádí marketingový ředitel Next Reality Lukáš Kroupa.

Také Next Reality prodávají přibližně deset procent nemovitostí v aukcích. „Tímto způsobem se to dělá dlouhodobě, dnes je to akorát díky marketingu víc vidět,“ dodává Kroupa.

Aukce ideálně s jistinou

Rizikový může být podle Kroupy tento typ prodeje v situaci, kdy se přihlásí málo lidí a vysoutěží se cena nižší, než je tržní hodnota nemovitosti. „Ale v podmínkách aukce, se kterými jsou všichni seznámeni, je napsáno, že majitel má právo veta,“ uvádí Kroupa.

A zároveň je potřeba, aby zájemci složili finanční jistinu, která potvrdí, že věc berou vážně. „Pokud už se majitel nebo zájemce chce zúčastnit aukce, rozhodně bych doporučil vyhnout se těm, které jsou nezávazné – tedy bez složené jistiny za účast,“ tvrdí výkonný ředitel portálu Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

„Situace, kdy vítěz aukce může bez penalizace od koupě odstoupit, na jednu stranu zvyšuje cenu (konečnou částku mohou vyšroubovat pokusné či spekulativní nabídky), ale pro majitele existuje riziko, že přijde o vážné kupce, neboť nemovitost bude nabízena za nereálnou cenu,“ vysvětluje Meyer.