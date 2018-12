Zdeněk Svěrák převzal pro vozíčkáře výtěžek rekordní aukce na iDNES.cz

“Moc děkuji dražitelům a tvůrcům,“ řekl při příležitosti čtvrtečního slavnostního předání šeku Zdeněk Svěrák.

Výtěžek dostane Centrum Paraple, jež pomáhá vozíčkářům s poškozením míchy. to loni peníze využilo na polohovací lůžka, matrace, noční stolky nebo sportovní pomůcky pro lidi upoutané na invalidní vozík.

Slavnostního předání šeku v restauraci Plzeňka Olše na pražském Žižkově se zúčastnili také autoři láhví, Václav Mlynář a Jakub Pollág ze studia deForm. Do designu vložili symboliku stého výročí vzniku republiky prostřednictvím sta vybroušených faset po obvodu láhve nebo užitím trikolory v křišťálové zátce.

Ve sklárně Bomma ve Světlé nad Sázavou každou z láhví ozdobili pískovaným letopočtem a přípitkem, který upomíná na významnou událost ze staleté historie samostatného státu. Snímky všech láhví najdete ve fotogalerii.

Aukce proběhla na portálu iDNES.cz před týdnem a byla v několika směrech rekordní. Vynesla nejvyšší sumu ze všech sedmi dosavadních ročníků, první tři dražitelé překonali svými příhozy celý výnos loňské aukce a rekordní byl i čas, o který dražbu prodloužilo dramatické finálové přetahování.

Vítěz s přezdívkou „Chlast Slast“ nakonec za nejcennější z láhví zaplatil 700 tisíc korun. „Klepu se a samozřejmě mám velikou radost,“ svěřil se iDNES.cz bezprostředně po dražbě. Aukce se letos účastnil potřetí. „Dobře se to draží, když víme, že to půjde lidem, kteří to potřebují,“ doplnil.