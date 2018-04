Autismus není překážkou. Mapy třináctiletého Matěje našly investora

Matějově projektu věří 34letý Filip Vančura, podnikatel a společník ve firmě Aviatic media. Do firmy Martina a Michaely Hoškových, rodičů Matěje, ho přivedli Jiří Novotný a Michael Kabát z portálu StartUpStart, který pomáhá shánět startupům investory.

„Ten projekt se nám ihned zalíbil. Matěj působil jako velmi zajímavý člověk s ještě zajímavějším produktem, což je přesně ideální cílová skupina pro investory. Nicméně zde nás zaujal především celý příběh a to, že projekt má mnohem hlubší přesah a nejde jen o ‚klasický business‘,“ komentuje spontánní rozhodnutí spoluzakladatel portálu StartUpStart Michael Kabát.

Start bez provize

Na iDNES.cz si přečetli článek a druhý den kontaktovali Matějova otce, který potřeboval nalézt investora nejlépe do konce března, tedy do necelého měsíce. Nakonec se to podle Novotného podařilo do deseti dnů, což je výjimečně rychle. Zakladatelé portálu StartUpStart také upustili kvůli charitativnímu cíli celému projektu od obvyklé provize.

„My teď potřebujeme vyrobit spoustu zboží, aby když si lidé něco objednají, ať to mají lidé hned. Teď musí čekat měsíc, čtrnáct dní a to není dobré,“ popisuje Martin Hošek. Kromě spolupráce s velkými značkami totiž navrhují a vyrábí i vlastní trička či mikiny.

Třináctiletý Matěj trpí těžkou formou Aspergerova syndromu, zároveň má ale výjimečné nadání a paměť na mapy a každý den se věnuje jejich kreslení. Matějovi rodiče proto poté, co jeho mapy uspěly v roce 2016 na pražském Fashion Weeku a staly se hlavním motivem potisku látek charitativní kolekce Autista pro autisty, založili značku Maappi.

Matějovy mapy se tak už dostaly na trička Adidasu, které se prodávaly na právě proběhlém Sportisimo Prague Half Maratonu, na batohy českého výrobce Braasi, vychází cestovatelský deník společnosti Marco Polo. A nově jedná Matějův otec se společností Converse a tento pátek budou mít první testovací pár bot s mapkami.

Až získají Matějovi rodiče prodejem dostatek peněz, chtějí je věnovat hlavně na asistenty pro podobně postižené děti. Ti podle nich chybí rodinám s těmito dětmi nejvíce a bez toho jejich by Matěj nemohl do normální školy.