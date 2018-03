Kupujete ojeté auto? Polovina z nich má skryté vady, uvádí průzkum

Téměř pětinu problémů tvořily závady v elektronice vozidla, ve 13 procentech byl defektní motor a v šesti procentech podvozek. Ve 13 procentech případů zákazníci zjistili, že jejich vůz má přetočený tachometr a dalších téměř 27 procent zákazníků nemá jednoznačnou jistotu, že jejich tachometr přetočený není.

Investice do následných oprav skrytých vad ve výši do 20 000 korun bylo nuceno vydat 68 procent zákazníků a 25 procent zákazníků do opravy investovalo částku do 50 tisíc korun.

Téměř tři čtvrtiny zákazníků si v roce 2017 při koupi ojetého vozu nijak neprověřovaly jeho původ. Menšina, která si vůz prověřovala alespoň trochu, se obrátila na odborníka pouze ve 25 procentech případů. Záruku na ojetý vůz poskytuje jen asi pětina prodejců.

Nakládání s reklamacemi se oproti loňsku mírně zlepšilo. Z původních 75 procent neúspěšných reklamací v roce 2016 jich loni bylo neúspěšných 65 procent. Smluvní záruku na ojetý automobil poskytují vesměs jen velká dealerství anebo největší autobazary, a to v délce do šesti měsíců.

Desítky tisíc navíc

Více než polovina aut se v loňském roce prodala v autobazarech a značkových dealerstvích. Průměrná cena vzrostla na 205 600 Kč, průměrné stáří kleslo na 11 let. „Největší hrozbu stále představují auta, která mají původ v zahraničí a do ČR jsou dovážena individuálně. Takové vozy jsou nejčastějšími kandidáty na přetočení tachometru či změnu servisní historie. Kupující pak reálně za takový vůz zaplatí o desítky tisíc korun více, než by odpovídalo jeho skutečnému technickému stavu,“ uvedl předseda Asociace obchodu ojetými automobily (AOOA) Jiří Grund.

Průzkum se uskutečnil letos v březnu formou online dotazování. Účastnil se ho reprezentativní vzorek 1 005 zákazníků, kteří si v roce 2017 koupili ojetý automobil, uvedla asociace.