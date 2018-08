Flixbus po roce provozu rozšíří počet spojů a zavede linku do Chebu

Například na lince mezi Prahou a Brnem rozšíří soukromý dopravce Flixbus od 9. srpna počet spojů na 56 denně. Loni v září přitom Flixbus na trase spojující největší česká města provozoval 28 spojů denně.

„Na dvacet spojů za den se rozšíří spojení z Prahy do Karlových Varů, 15 spojů bude obsluhovat linku mezi Prahou a Libercem a 28 spojů pojede každý den z Prahy do Českých Budějovic,“ uvedl ve středu šéf českého Flixbusu Pavel Prouza. Společnost zároveň plánuje prodloužit linku do Karlových Varů, zelené autobusy tak budou nově zajíždět do Sokolova a Chebu.

Kromě rozšíření spojů bude Flixbus v autobusech postupně zavádět bezplatné wi-fi připojení k internetu. Požadavek bezplatného internetu je podle Prouzy českým specifikem, podobně jako rezervace konkrétních sedadel při nákupu jízdenky. Tuto službu společnost v Česku zavedla letos v červnu.

Samotný Flixbus se označuje za technologickou službu, zajišťující partnerským autobusovým dopravcům služby v podobě prodeje jízdenek nebo marketingu. Původně německá společnost v současnosti působí ve většině zemí Evropy a provozuje na 1 700 autobusů. Letos v květnu se rovněž pustila do podnikání na západním pobřeží Spojených států, kde v současnosti provozuje spojení mezi 40 městy. V Česku Flixbus spolupracuje s trojicí autobusových dopravců, konkrétně jde o společnost Umbrella Coach & Buses, Umbrella Services a společnost Gumdrop.

Vstup Flixbusu na český trh srazil ceny autobusové dopravy. Na cenovou politiku zeleného konkurenta si ale v minulosti stěžoval majitel RegioJetu Radim Jančura. Podle něj ceny jízdenek Flixbusu nepokrývaly provozní náklady. Zeleného dopravce proto podezříval z nekalé soutěže a snaze vytlačit z trhu tuzemské konkurenty.