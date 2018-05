Leo Express rozšíří dálkové spoje. Představil i nový typ autobusu

Do Salcburku v současnosti jezdí autobusy Leo Expressu čtyřikrát v týdnu, vždy ve čtvrtek, v pátek a o víkendu. Od 18. června bude tato linka v provozu každý den. O jeden spoj denně se rozšíří spojení do Mnichova od 22. června a autobusová linka do Rachova navazující na železniční spojení Praha - Košice bude v provozu každý den od začátku července.

Objem přepravní kapacity české společnosti patřící podnikateli Leoši Novotnému mladšímu se tím zvýší ve srovnání s loňským létem o zhruba čtyři pětiny, uvedl manažer prodeje Lukáš Gold. Kromě zmíněných linek provozuje Leo Express autobusovou dopravu například do Vídně, Budapešti, Drážďan, nebo na sever Polska.

Podobně jako německý Flixbus nejezdí vlastními autobusy, ale dopravu pro něj zajišťují externí dopravci. Celkem síť Leo Expressu obsluhuje 15 autobusů a zhruba stejný počet mikrobusů. Nový přírůstek nabídne na lince do Mnichova například osm celokožených sedadel v byznys třídě, všechna sedadla pak jsou vybavena USB zásuvkami.