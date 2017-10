VIDEO: Autonomní vozy samy zastaví na pokyn od silničářů

9:00 , aktualizováno 9:00

Nečekaný náraz do auta silničářů nebo do nebezpečné kolony za zatáčkou? To už bude za pár let technicky vyloučeno. Redakce iDNES.cz vyzkoušela systém pro řízení autonomních vozidel, který začíná testovat Ředitelství silnic a dálnic. Jeho takzvané systémy C-ITS, které ve středu podpořila i vláda, varují řidiče před náhle vzniklou nebezpečnou situací v silničním provozu.