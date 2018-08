Piráti aktivizovali příznivce a uspořádali happening k autorskému právu

Zhruba stovka lidí se v neděli na pražském Palackého náměstí zúčastnila pirátského happeningu proti některým ustanovením evropské směrnice o autorském právu. Podle Pirátů by nová směrnice mohla vést k omezení svobody na internetu. Vydavatelé mají za to, že cenzura nehrozí a ustanovení by naopak mělo narovnat podmínky na trhu, které nahrávají technologickým gigantům.