PŘEHLEDNĚ: Proč se mění pravidla pro využívání obsahu na internetu

1 V čem spočívají chystané změny?

Chystaná směrnice řeší podobu autorského práva pro digitální věk. Mimo jiné myslí na vydavatele psaného slova. Tradiční mediální domy usilují o ochranu svých autorských děl v podobném rozsahu, jaký dnes mají hudební nakladatelství či filmová studia. Nadnárodní technologické společnosti jako Facebook nebo Google by jim nově měly platit za to, že sdílejí jejich obsah, díky čemuž jim plynou příjmy z reklamy. Na nákladech na tvorbu obsahu se však internetoví giganti nepodílejí.

Toto platí jenom částečně. Mnoho uživatelů internetu se totiž spokojí s tím, že si na síti přečtou několik řádků publikovaného článku, které jim vyhledávač ukáže. Ale už se nepodívají přímo ke zdroji, tedy na webovou stránku tvůrce. Příjmy z inzerce tak inkasuje Google nebo Facebook, který díky sdílení a odkazování na obsah prodá více reklamy. Autor textu však ostrouhá, byť náklady na jeho tvorbu nesl on.

3 Jde tedy o daň?

Nejde. Směrnice narovnává pravidla a obchodní vztahy pro užívání autorských děl pro komerční využití. Ty jsou z pohledu směrnice internetovými platformami zneužívány. Vydavatelé obsahu se tudíž domnívají, že mají právo na přiměřenou část z výnosů, které díky jejich obsahu platformám plynou.

4 Jak by EU peníze vymáhala? Kam by šly?

Poplatek za užití autorského obsahu by putoval do Fondu náhradních odměn, ze kterého budou následně vypláceni tvůrci obsahu, který je na síti dostupný. Peníze by po přijetí směrnice neputovaly do národních rozpočtů členských zemí, ale přímo k autorům. Jejich poměr – například kolik dostanou vydavatelé a kolik filmaři – by se určoval podle podílu prodané reklamy na jednotlivých autorských dílech.

5 Jak by systém vybírání poplatků fungoval?

V současnosti existuje několik modelů. Finální pravidla pro výběr poplatků budou řešit jednotlivé národnostní státy EU spolu s evropskými orgány. Zjednodušeně lze říci, že by internetové platformy komerčně sdílely autorský obsah vydavatelství, na který jim vydavatelství poskytla licence.



6 Co když internetová platforma řekne, že o licenci s daným vydavatelstvím nestojí, a jeho obsah přestane sdílet.

Takové případy v Evropě již existují. Například v Německu zástupce tamních vydavatelů tiskovin (VG Media) usiloval o zpoplatnění odkazů ve vyhledávačích. Když Google odmítl ustoupit a pohrozil, že nebude na příslušná média odkazovat vůbec, couvli vydavatelé ze svých požadavků a boj s Googlem vzdali. Podle některých došlo ze strany Googlu ke zneužití dominantního prostředí na trhu. Proto se politici snaží prosadit obdobnou iniciativu na celoevropské úrovni. Předkladatelé směrnice vycházejí z toho, že nová pravidla by měla platit pro celý evropský trh.

7 Proč má toto řešit zákon? Nestačí, aby se vydavatelé či jednotlivci dohodli s internetovými platformami sami?

Je ve veřejném zájmu, aby spotřebitelé měli přístup k hodnověrným informacím. Vydavatelé, kteří tento obsah tvoří, chtějí, aby jim kromě poplatku ve formě předplatného plynuly i příjmy z reklamy, která se na jejich díla nabaluje.

8 Napomůže směrnice k šíření kvalitních a podložených informací, nebo by mohla naopak vést k většímu šíření nevěrohodného obsahu?

Přijetí směrnice by mělo podpořit kvalitní žurnalistiku. Internetové společnosti žádné novináře nezaměstnávají, jen využívají jejich práce. Přitom příjmy mediálních domů dlouhodobě klesají, zatímco náklady na práci novinářů rostou. Zároveň stoupají příjmy internetových firem, které na obsahu vydavatelství vydělávají.

9 Dotkne se směrnice uživatelů internetu? Bude je nějakým způsobem cenzurovat?

Nebude. Uživatelé budou i po přijetí směrnice moci svobodně sdílet články a stejně jako nyní k nim budou mít stejný přístup ve vyhledávačích.