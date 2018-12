GLOSA: Fakta, ne fámy. Neberte nám autorská práva, apeluje válečný reportér

Směrnice nyní potřebuje konsenzus parlamentu, Evropské rady a Evropské komise. V současnosti internetoví giganti díky nové a široce rozšířené kampani úspěšně zbavují text směrnice jeho podstaty: snaží se z ní vyjmout „krátké úryvky“, „faktické zprávy“ nebo „titulky“, zbavit se plateb tiskovým agenturám a zkrátit ochrannou dobu pro autorská práva. Pokud ale internetový vyhledávač slovo od slova převezme výstup z novin, je normální, aby bylo autorské právo zaplaceno, i když jde jen o krátký úryvek.

Novinář agentury AFP Sammy Ketz

Představte si investigativní novinářskou práci, která je za titulkem Tři desítky mrtvých po sebevražedném útoku v šíitské čtvrti v Bagdádu. Aby novinář napsal tento jednoduchý řádek, musel zavolat na policii, aby zjistil, o jaký útok šlo, zavolat do nemocnic, aby zjistil, kolik lidí zahynulo, navštívit místo činu, aby je dokázal popsat, a udělat rozhovory se svědky. Příležitostně může i riskovat život, protože se místo činu občas stane místem následného útoku. K tomu nedávno došlo v Kábulu, kde přišlo o život devět novinářů a fotografů včetně Shaha Maraie z AFP.

Historii musí tvořit fakta

Novinařina založená na faktech rovněž vyžaduje eliminaci fám, které zaplevelují hlavní zprávy. Ty mizí pouze díky důkladné kontrole ze strany médií. Toto je denní chléb všech novinářů, fotografů, kameramanů. A je to i moje práce po celá ta léta v Bagdádu, Teheránu, Káhiře, Damašku, Bejrútu.

Nespadá-li kopírování zpráv z tisku a agentur pod autorská práva jen proto, že jde o krátké úryvky, směrnice ztrácí svou podstatu. Znamenalo by to, že zásadní součást naší profese – zjišťování a sepsání dokázaných faktů – nemá žádnou hodnotu. Veškeré investice, jež vydavatelé a agentury vynakládají, aby přinesli čerstvé zprávy, přijdou vniveč. Rovněž to bude znamenat, že fakta historii nevytvářejí: nakonec budou mít volné pole působnosti ti, kteří šíří falešné zprávy.



Vynětí krátkých úryvků z autorských práv povede k tomu, že vydavatelé a tiskové agentury budou zaměstnávat méně novinářů, zavřou pobočky v Afghánistánu, Iráku, Íránu, Severní Koreji… Co pak bude zdrojem informací? Státní média? Dezinformační kampaně, které vedou autoritářské režimy?

Budou-li krátké úryvky vyňaty z autorských práv, bude pokračovat rabování obsahu. Důvod je prostý: krátké úryvky jsou přesně to, co ve velkém hltají uživatelé internetu, co vytváří miliony interakcí a následně značné zisky pro provozovatele. Pokud ze směrnice zmizí krátké faktické zprávy, zbude jen prázdná skořápka.

I doba trvání ochrany poskytnuté směrnicí je velmi důležitá. Někteří ji chtějí zkrátit na jeden rok. Nepřipadá vám absurdní, že by internetoví giganti mohli používat tragické obrázky z útoků v Paříži v roce 2015 zdarma jen proto, že od té doby uplynul více než rok? Smysl pro spravedlnost velí k návratu k původně navrhované době trvání ochrany v délce 20 let. Může EU riskovat, že tato směrnice o autorských právech ztratí svou podstatu, když jsme svědky rostoucího nebezpečí po celém světě a šíření falešných zpráv? Ptá se Sammy Ketz, Zpravodaj AFP na Blízkém východě a laureát ceny Alberta Londrese a ceny Bayeux pro válečné zpravodaje.