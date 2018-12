Česko jako továrna na řidičáky. Tuzemské průkazy jsou za hubičku

Samotní provozovatelé autoškol proto požadují, aby stát výrazně zpřísnil pravidla a začal výuku nastávajících šoférů lépe kontrolovat. „Oslovila nás spotřebitelka s problémem, který je v českých autoškolách zcela běžný. Místo každé hodiny, kterou měla absolvovat za volantem a která měla trvat 45 minut, ve skutečnosti řídila pouze dvacet minut,“ uvedl místopředseda Asociace autoškol ČR Aleš Horčička.

Kolik stojí autoškola Nizozemsko - 65 000 Kč

Dánsko - 52 000 Kč

Německo - 50 000 Kč

Velká Británie - 41 600 Kč

Finsko - 31 200 Kč

Itálie - 26 000 Kč

Belgie - 26 000 Kč

Španělsko - 23 400 Kč

Estonsko - 18 200 Kč

Slovensko - 18 000 Kč

Česko - 10 000 Kč

Pramen: Asociace autoškol ČR

Dalším nešvarem, na který si žáci stěžují, je případ, kdy učitel v automobilu dohlíží na jízdu jednoho žáka a zároveň doprovází jiného na motocyklu. Autoškoly proto chtějí, aby stát lépe kontroloval jejich podnikání nebo aby kontrolu nechal rovnou na nich. Komora autoškol by ohlídala nekalé praktiky lépe než několik úředníků ministerstva. Cestou je i elektronická kontrola, jakou nedávno zavedlo Slovensko.

Na problematiku nízké kvality českých autoškol nedávno upozornil i předseda Senátu Jaroslav Kubera a strhl tak lavinu reakcí provozovatelů autoškol. „Je to úplně jednoduché, protože kvalita autoškol je děsivá, de facto si můžete řidičák podvodně koupit, aniž byste absolvovali jízdu,“ uvedl šéf horní komory parlamentu v diskusním pořadu Partie.

Na místo kritiky s ním však celá řada provozovatelů překvapivě souhlasila. „Jeden učitel může za měsíc připravit ke zkoušce zhruba sedm žáků, existují ale autoškoly, které dokážou za měsíc ke zkoušce předvést až 97 žadatelů,“ uvedl na svém facebookovém profilu majitel litvínovské autoškoly Jan Bittner. Konkurovat takovýmto školám je podle něj stále obtížnější.

Problém s vykazováním fiktivních jízd a teoretické výuky nedávno řešilo i sousední Slovensko, které kvůli němu zavedlo povinnou elektronickou evidenci, takzvaný Jednotný informačný systém v cestnej doprave. Žáci i vyučující se tak musí přihlásit elektronickým čipem v učebně i ve voze a samotnou jízdu mohou prostřednictvím GPS modulu sledovat úředníci státního odborného dozoru.

Elektronickou evidenci chtějí i české autoškoly

Elektronická evidence, kterou by asociace autoškol uvítala i v Česku, podle Horčičky odbourala většinu podvodů a skončila kvůli ní pětina autoškol.

Efektivní kontrola dodržování předepsaného učiva však na Slovensku skokově zvýšila cenu autoškoly o sto až dvě stě eur, tedy až o pět tisíc korun. Nárůst cen souvisí s tím, že elektronická evidence značně snížila manévrovací prostor autoškolám, které měly obchodní model postavený na neplnění pravidel.

Zároveň zatížila všechny autoškoly řadou nákladů na pořízení nezbytného vybavení. Cena GPS modulu do zkušebních aut se pohybuje v rozmezí 150 až 200 eur (3 800 až 5 200 korun). Na dvojnásobek pak vyjde vybavení učebny nebo řidičského trenažéru identifikačním přístrojem pro spojení, uvedl provozovatel autoškoly v trnavské Galantě Vojtech Jurík. K tomu je potřeba ještě měsíčně připočítat cenu v rozmezí 8 až 12 eur (205 až 310 korun) za přenos dat z vozidla do centrály na slovenském ministerstvu dopravy a výstavby.

České ministerstvo už v létě připustilo, že stát prostředky na zefektivnění státního dohledu nad prací autoškol nemá, a chystá koncepci, která počítá i se zavedením komory autoškol, která bude nad svými členy dohlížet. Jako úplné minimum chtějí české autoškoly zavést přísnější požadavky na vzdělávání učitelů a na technické vybavení autoškol.

„U nás bohužel existuje skoro třetina autoškol, které papírově deklarují, že mají vozidla, učebnu nebo trenažér k dispozici. Ve skutečnosti se však mnohdy o jedno vozidlo dělí několik autoškol,“ uvedl Horčička. Podle asociace by tak minimálním standardem mělo být, aby každá autoškola měla vlastní vozidlo vybavené moderními prvky, jako jsou systém ABS, parkovací senzory nebo tempomat.

Sami učitelé by měli každých pět let absolvovat přezkoušení. Pro žáky by největší změnou byl požadavek na absolvování zkušební jízdy pod dohledem kamer.