Vyšší platy komisařů v autoškole doplatí žáci. Řidičák může zdražit

Systém státního dohledu nad autoškolami je podfinancovaný a úředníci nedokážou zajistit stejnou kvalitu výcviku v jednotlivých autoškolách. Na problémy s různou úrovní čerstvých držitelů řidičských průkazů si stěžují sami zástupci autoškol a stát jim v tom opatrně dává za pravdu.



Dlouhodobě se totiž nedaří najít způsob, jak zajistit více peněz zkušebním komisařům. Ti jsou v současnosti zaměstnanci obecních úřadů a jako úředníci s požadavkem na nejnižší možné vysokoškolské vzdělání jsou zařazeni do desáté platové třídy.

V praxi tak lidem, kteří mají pravomoc rozhodovat o tom, kdo bude, a kdo nebude řídit vozidlo, začíná základní plat na devatenácti tisících korunách za měsíc.

Předseda poslaneckého podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník plánuje situaci vyřešit vytvořením centrální organizace zkušebních komisařů, která by byla financovaná jiným způsobem než z obecních rozpočtů, a mohla by tak komisařům nabídnout vyšší ohodnocení.

Další výhodou vzniku organizace by byl lepší dohled nad prací komisařů. Nově by totiž fakticky podléhali ministerstvu dopravy, které má už nyní na starosti kontrolu kvality jejich práce. Má na to příliš málo úředníků.

Úskalím navrhované změny je zvýšení poplatku za závěrečnou zkoušku. „Zkouška by zřejmě byla dražší, to je nutné férově říct,“ řekl MF DNES Kolovratník. Ten počítá s tím, že organizace s pracovním názvem Pověřená zkušební organizace (POZOR) nebude ze státního rozpočtu potřebovat ani korunu a bude se platit z poplatku za závěrečný test. Současný sedmisetkorunový poplatek zřejmě na pokrytí všech nákladů stačit nebude.

O podobě přestavby systému nyní Kolovratník jedná s ministrem dopravy Danem Ťokem. První setkání se uskutečnilo ve čtvrtek a šéf podvýboru chce mít pro připravovanou změnu zákona Ťokovu podporu. Zatím šéf dopravního resortu, kterého před prázdninami poslanci z dopravního podvýboru pověřili řešením situace v autoškolství, prosazoval jiné řešení.

To spočívá v přenesení co největšího množství pravomocí na samotné autoškoly, které se budou povinně sdružovat, podobně jako právníci či lékaři, v profesní komoře. Ta by pak hlídala jak kvalitu výuky, tak i úroveň závěrečné zkoušky.

Komisaři jsou proti

Pro toto řešení nemají příliš pochopení zástupci samotných zkušebních komisařů. „Souhlasím s tím, že učitelé v autoškole o žákovi vědí stokrát více než komisař, který přijde a musí schopnosti žáka poznat až podle chování během zkoušky. Otázkou je, zdali by žáky hodnotili opravdu objektivně, nebo by šlo pouze a jen o byznys,“ uvedl předseda Asociace zkušebních komisařů autoškol Pavel Greiner.

Nějaký nezávislý dozorový orgán, který se nachází mimo autoškoly, by podle něj měl být vždy při vydávání řidičských oprávnění přítomen. Podobné je to například u maturity, kdy žáka zkouší sice vlastní učitel, ale předseda komise přichází z jiné školy, dodal šéf asociace sdružující komisaře a další úředníky pracující na registrech řidičů.

Proti vzniku nového úřadu se mohou naopak postavit obce, jejichž rozpočty plní poplatky získané při správě dopravních agend, a zdaleka ne všechny jsou zpětně využívány na financování dopravních projektů. Právě zkušební komisaři do pokladny obecních úřadů přinášejí podle Greinera velkou část z těchto peněz. Toto riziko si uvědomuje i Kolovratník. „Nebráním se diskusi se Svazem měst a obcí. Smyslem opatření je zvýšit bezpečnost na českých silnicích, neděláme to pro obce,“ dodal.