Nové Šumanovy dokumenty nárok na dotaci pro Čapí hnízdo nezpochybňují

Fotodokumentace zveřejněná anonymní internetovou skupinou Šuman obsahuje údajné dokumenty banky HSBC, která poskytla farmě Čapí hnízdo na úvěrování 350 milionů korun. Za úvěr firmě v době podpisu ručila společnost Agrofert vlastněná Andrejem Babišem. Ve zveřejněných dokumentech se také uvádí, že majitelem farmy Čapí hnízdo byl v době žádosti o půjčku Andrej Babiš.

Šéf ANO pravost v neděli zveřejněných dokumentů nepotvrdil. Na dotaz iDNES.cz uvedl, že by to měla zjistit policie. Babiš v pondělí také prohlásil, že „Agrofert ani já jsme nikdy farmu nevlastnili.“ To však neodpovídá dokumentům, které zveřejnila skupina Šuman.

„Farma Čapí hnízdo je společnost vlastněná přímo panem Andrejem Babišem,“ uvádí dokument na twitterovém účtu skupiny Šuman. Banka HSBC v pondělním prohlášení uvedla, že její interní pravidla nedovolují vyjadřovat se ke skutečnostem, které se mohou týkat třetích osob. „Či zda konkrétní společnosti byly našimi klienty. HSBC dodržuje přísné principy ochrany klientských dat a jakýmkoliv případným porušením těchto pravidel se vážně zabývá. HSBC je vázána příslušnými povinnostmi vůči orgánům činným v trestním řízení,“ uvedla společnost.

Babiš v pondělí řekl, že kvůli zveřejněným dokumentům chystá podat na neznámé pachatele trestní oznámení (psali jsme zde).

Rozporují Šumanovy dokumenty HSBC nárok na dotaci?

Babiš žádost o úvěr u banky HSBC podepsal 25. 6. 2008, tedy o čtyři měsíce později, než farma požádala o dotaci. Žádost u ROP Střední Čechy musela být podána mezi 20. prosincem 2007 a 29. únorem 2008. Podle Babišových slov farma Čapí hnízdo požádala o dotaci 29. února 2008, tedy v poslední možný den zákonného termínu.

Babiš řekl, že v té době Čapí hnízdo nevlastnil. „Farmu Čapí hnízdo vlastnili v rozhodné době (tedy 29. 2. 2008, pozn. red.) mé dvě dospělé děti a bratr mojí partnerky, který držel podíl odpovídající podílu mých dvou nezletilých dětí a mé partnerky,“ uvedl dříve Babiš. Dokument zveřejněný skupinou Šuman toto nerozporuje.

Okolnostmi schválení dotace pro farmou Čapí hnízdo se v současné době zabývají české úřady činné v trestním řízení. Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše policie podle žádosti o vydání podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. První místopředseda hnutí Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek vinu popírají. Kauza je má podle jejich názoru poškodit před volbami (psali jsme zde) .

Dotace byla totiž určena pro malé a střední podniky a policie tvrdí, že Babiš chtěl v součinnosti s dalšími lidmi zastřít vlastníka farmy, aby získal dotaci, na niž by jinak jako velkopodnikatel, vlastník koncernu Agrofert a druhý nejbohatší občan České republiky neměl nárok.

Dotaci pro Farmu Čapí hnízdo kromě českých orgánů prošetřuje i Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Průběh vyšetřování ale úřad nechce komentovat. Dříve jen uvedl, že očekává uzavření případu do konce tohoto roku (psali jsme zde).