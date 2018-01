Babiš couvl, zvýšení mezd řidičům autobusů rušit nebude

„Právě jsme s šéfkou Asociace krajů Janou Vildumetzovou a šéfem Odborového svazu dopravy Lubošem Pomajbíkem domluvili, že peníze na řidiče zabezpečí kraje. Vláda bude hledat peníze na opravy silnic 2. a 3. tříd,“ napsal Babiš ráno na síti Twitter.

Dodal, že nařízení vlády se rušit nebude. „ Budeme ale společně hledat způsoby, jak profesi řidiče lépe oceňovat,“ uvedl. Za důležité považuje, aby přepravci peníze od krajů skutečně dali řidičům. Kontrolovat by to podle něj měl inspektorát práce.

Krátce před jednáním uvedl, že vláda nechce brát peníze řidičům, debata se prý vedla o to, kdo to zaplatí. „Minule to byl státní rozpočet, teď předpokládám, že to zaplatí kraje. Rozpočet s tímto nákladem nepočítá, dnes o tom jednám s odbory,“ napsal Babiš.

Ve čtvrtek přitom předseda vlády po jednání s hejtmany mluvil o tom, že chce vládní nařízení zrušit. Považuje totiž za nesmyslné, aby premiér určoval mzdy řidičů soukromých přepravců. Vládní krok označil za předvolební akci svého předchůdce.



Mzdy řidičů autobusů se staly třaskavým tématem, loni kvůli nim hrozila jednodenní stávka v krajích. Krátce po včerejším vyjádření Babiše jeho slova kritizovaly i dopravní firmy.

„Do vlastních prostředků není kam sáhnout, rentabilita v osobní dopravě je kolem dvou tří procent. Není to věc naše, je to vysloveně věc politická, jak na úrovni státu, tak krajů, jestli chtějí zabezpečit osobní dopravu, nebo ne. My nemáme na to řidičům mzdy v této výši udržet, kdyby to nařízení padlo. Nechápu, že to přichází v dnešní době, když v Praze nemá kdo jezdit, na Liberecku nemá kdo jezdit, nechápu, kde chtějí ty lidi sehnat,“ reagoval včera ředitel firmy GW Jihotrans Robert Krigar.