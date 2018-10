Fór z aukční síně za milion liber, Banksyho dílo se po prodeji samo zničilo

Nebo, přesněji řečeno, zničí jeho dolní polovinu. Na úzké proužky totiž byla rozřezaná jen holčička, která natahuje svou ruku za odlétajícím červeným balonkem ve tvaru srdce. Ten zůstal uvnitř rámu.

Sám Banksy umístil později na sociální síť Instagram fotku, jak udivení účastníci aukce tento „incident“ sledují. A ještě o nějakou dobu později přidal video, jak do rámu skartovačku montuje.

Záběr z videa, které zachytilo, jak se Banksyho obraz skartoval

To rozvířilo spekulace, zda se Banksy, který pracuje v „ilegalitě“, aukce v pátek večer sám nezúčastnil. Graffiti, které původně nasprejoval v jedné z londýnských ulic a Britové ho loni v anketě zvolili „oblíbeným uměleckým dílem“ Británie, bylo jedním z vrcholů prodejní akce.

Před aukcí se jeho hodnota odhadovala na dvě stě až tři sta tisíc liber. Neznámý kupec, který přihazoval po telefonu, vyhrál s částkou 860 tisíc liber, což nakonec s ­příplatkem pro kupujícího vytlačilo prodejní cenu na 1,04 milionu liber, tedy v přepočtu přes 30 milionů korun. Sotheby’s před prodejem uvedla, že dílo je na rubu podepsáno s věnováním a že prodejce ho získal přímo od umělce v ­roce 2006.

„Takovou situaci, aby se malba samovolně skartovala, jsme v minulosti ještě nezažili. A to ještě ve chvíli, kdy se cena přiblíží rekordu pro daného umělce. Právě zjišťujeme, co to znamená pro průběh aukce,“ řekl Financial Times ředitel sekce současného evropského umění aukční síně Alex Branczik.

List dodává, že za normálních okolností by kupec jen stěží převzal dílo, které je poškozeno, když je v péči aukční síně. Jenže tato situace je trochu výjimečná. Hodnota skartovaného díla může naopak vyrůst – hrálo přece hlavní úlohu při jednom z největších šprýmů na trhu s uměním.

A kdo je vlastně Banksy?

Banksyho díla se v aukční síni neobjevila rozhodně poprvé, sám autor však aukčnímu trhu moc nefandí. Před jedenácti lety zveřejnil dílo, na němž vyobrazuje aukční síň a­ na jednom z prodávaných obrazů je napsáno „Nemohu uvěřit, že skutečně kupujete tyhle sračky, vy hlupáci“. Jeho popularita však roste, pokud se některé z jeho děl v­ aukci objeví, cena vystoupá vysoko.

Banksy zahájil svou kariéru v 90. letech v Bristolu na jihozápadě Anglie. Svou pravou identitu však dodnes skrývá. Důvodem utajování je prý to, že graffiti se v mnoha právních řádech považuje za zločin. V minulosti se spekulovalo, že se za přezdívkou skrývá frontman trip hopové skupiny Massive Attack Robert Del Naja, který se sám před založením skupiny věnoval graffiti. Objevila se i další jména či teorie, že jde o skupinu sedmi umělců.

Podle jedné z teorií je Banksyho skutečné jméno Robin Gunningham, který se poblíž Bristolu v roce 1973 narodil. Před dvěma lety vznikla dokonce studie, která sledovala místa, kde se Gunningham doložitelně pohyboval, s ­těmi, kde zrovna přes noc vzniklo nové graffiti. V mnoha případech se shodovala.

Jeho mnohdy politicky angažovaná díla se přitom objevují po celém světě. Proslulý je například Nahý muž, který visí za ruku z okna ložnice v Bristolu. Točí i filmy, jeho debut Exit Through the Gift Shop byl dokonce nominován na Oscara v­ kategorii dokumentárních filmů.