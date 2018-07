Francie láká finančníky z londýnského City na výhody pro celé rodiny

Premiér Édouard Philippe podle tisku doufá, že se mu podaří přesvědčit až 3 500 bankéřů, aby z Londýna přesídlili do francouzské metropole. „Rozvinul pro ně červený koberec,“ komentoval to deník Le Figaro.



Připomněl, že francouzská vláda již před rokem představila sérii především daňových opatření, kterými chce finančníky nalákat. Všechna už platí, nebo brzy platit budou, ujistil ve středu Matignonský palác.

Britská vláda před několika dny představila svůj plán na podobu vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií po brexitu. V něm uvedla, že volný obchod by se měl týkat zboží, ale nikoli služeb. „Vláda nechala City padnout,“ napsal k tomu francouzský deník Le Monde.

Odcházet začali už před několika měsíci

Návrh Downing Street podle něj urychlí odchody finančníků z Londýna, které téměř nepozorovaně začaly už před několika měsíci. „Sice zatím nedošlo na žádná velká oznámení nebo zavírání sídel, ale desítky či stovky osob už balí,“ tvrdí list.

Například italská banka UniCredit už podle něj koncem června oznámila přemístění pěti vysokých pozic do Milána a Bank of America Merrill Lynch Londýn poslala tři vysoké funkcionáře do Paříže. Zhruba 400 dalších zaměstnanců plánuje rozmístit do různých zemí Unie.

Britská investiční společnost Schroders otevřela pobočku v Paříži. Britská banka Barklays se chystá přesunout desítky lidí do Dublinu a Royal Bank of Scotland zřídila novou filiálku v Amsterdamu.