Ať si mladí udělají banku sami, ty tradiční nestíhají držet krok

Službou Zonky, kde lidé půjčují lidem, se startupový inkubátor Creative Dock proslavil ve finančním světě. Postavil ji na nohy a předal skupině Home Credit. Teď míří firma z pražského Smíchova ještě o úroveň výš. Chce vytvořit specializovanou nadbanku pro mileniály, postavenou na moderních technologiích.

Časem se možná ukáže, že bude v Česku potřeba získat „tradiční“ bankovní licenci, ale teď je cílem budovat vše odspodu, na komunitním základě. Projekt se souběžně rozbíhá také v Nizozemsku.

„Neusilujeme o partnerství se žádnou ze stávajících bank, proto jsme se rozhodli získat vlastní licenci, a to v Nizozemsku, kde jsou fintechu hodně otevření,“ říká Karel Soukeník, expert Creative Docku na finanční technologie, který se stará právě o zahraniční část.

Hlavním důvodem „vlastní“ cesty je podle něj flexibilita a možnost stavět systém od začátku po svém. „Banky jsou technologicky zastaralé. Dlouho trvá, než se něco prosadí a vytvoří,“ dodává Soukeník. Sám působil v několika bankách na vrcholových úrovních.

Nový fintech už má své jméno – Filip a Sofie – a postupně nabídne širokou škálu finančních služeb. Ať už vlastní produkty, či vybrané od jiných finančních institucí, které se na trhu osvědčily. První verze mobilní aplikace by se měla spustit do konce roku.

„Začneme buď s peer-to-peer platbami, nebo investicemi. Celý příběh stojí na tom, že každý člověk má úplně jiné potřeby a požadavky, pokud jde o peníze. Proto nové finanční služby postavíme přímo s lidmi, komunitou, a ne s pár produktovými manažery. Tam i tohle rozhodnutí vzejde z komunity, která se kolem Filipa a Sofie vytváří,“ uvádí Soukeník. O podobě aplikace a službách mají rozhodovat až desítky tisíc lidí.

„Investora už máme, je český, ale jméno zatím nechceme uvádět. Co se týká strategického investora, toho hledáme a probíhají jednání,“ tvrdí Soukeník. Jde o investici v řádech miliard korun. Velká část přitom padne na získání licence, s níž jsou spojeny vysoké požadavky na kapitál, dále na marketing a vývoj aplikací.

Dlouhé čekání na štempl

Pronikání technologií do finančního světa zvnějšku měla urychlit směrnice o platebních službách PSD2. Ta má umožnit ovládání účtu v různých bankách z jednoho místa, v aplikacích třetích stran. Jenže jejich provozovatelé stále čekají na licenci od České národní banky, o niž někteří požádali už na začátku roku. Jako problém se ukázalo pojištění, které zatím na českém trhu neexistovalo.

„Pojištění už máme, přes Renomia od Vienna Insurance Group. Ale co se týče licenčního řízení, vyjádření ještě nemáme, proces se protahuje,“ říká Adam Šoukal, spoluzakladatel Platební instituce Roger. Komplikuje to plány firmy v zahraničí. „Máme nachystané zahraniční kampaně v Polsku a na Slovensku a nemůžeme je spustit,“ dodává Šoukal.

Prodlevy trápí i další, protože otevírají prostor rivalům. „Ohrožení představují konkurenční aplikace ze zahraničí, kde jsou licence přidělovány svižněji s daleko menším seznamem požadavků ze strany regulátorů,“ prohlašuje David Nevečeřal, spoluzakladatel aplikace na správu financí Spendee. I tady už však dokončují pojistnou smlouvu s ČPP.

Podle něj zůstává otázkou, zda je správné, že čtecí přístup se souhlasem uživatele podléhá regulaci. „Pokud uživatel vezme svůj výpis z banky a transakce k nám importuje, nebo je zadá ručně, tak to nespadá pod regulaci, ale pokud to provedeme automatizovaně skrze API a jeho transakce na jeho přání tedy přečteme, tak to je regulováno,“ zamýšlí se.

Situace dává náskok také domácím bankám, které mohou služby v rámci PSD2 poskytovat automaticky díky bankovní licenci. Většina z nich po této příležitosti sice zatím neskočila, ale ty progresivnější se ji rozhodly využít. Například banka Creditas představila v létě svou multibankovní aplikaci Richee, která umožňuje přistupovat k účtům v jiných – zatím čtyřech – bankách.

A stejně jako Filip a Sofie, i tato aplikace míří spíše na mladší klienty. „Primární cílová skupina jsou lidé mezi pětadvaceti a čtyřiceti lety, kteří mají účty u více bank,“ říká Kamil Rataj, ředitel provozu a ICT v bance Creditas. Aplikaci bude moci využít každý bez ohledu na to, zda má v bance Creditas účet. Nyní končí pilotní provoz, stáhnout ji bude možné od října.

Fintechy z Polska i Británie

Někde jsou k možnostem, které nová směrnice dává k propojování účtů, stále lehce skeptičtí. „Potenciál však začínáme vidět v možnosti napojení na banky za účelem ověření identity klientů online. Dnes je tento proces velmi kostrbatý, nepohodlný a oproti Západu opožděný. Již nyní vedeme debaty s několika bankami, ale zatím to je v rané fázi. Rozhodli jsme se proto o licenci zažádat, a to v prvním čtvrtletí příštího roku,“ říká zakladatel společnosti Twisto Michal Šmída.

Bez ohledu na licence se však do Česka hrnou další firmy, které se chtějí s bankami porvat o část jejich byznysu. Tento týden vstoupila na tuzemský trh polská Conotoxia, která se zaměřuje na převody peněz do zahraničí a platby.

„Každý, kdo má platební kartu, s námi může poslat peníze na jiný účet či kartu. Peníze neopustí bankovní infrastrukturu,“ říká viceprezident společnosti Piotr Kiciński.

Už v květnu přišel londýnský fintech Revolut, který nabízí základní účet s převody mezi měnami bez poplatků i výběry a platby v zahraničí s mezibankovními kurzy.

„Naší konkurencí jsou velké globální technologické společnosti, které vstupují na trh finančních služeb. Z tohoto důvodu musíme rychle růst. Revolut je dnes nejrychleji rostoucí fintech společností v Evropě,“ říká manažer firmy Stefan Bogucki. V Evropě má 2,5 milionu uživatelů, v Česku jich chce mít do konce roku 100 tisíc.