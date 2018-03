Bankám rostou zisky i navzdory nízkým úrokům. Češi se totiž nebojí dluhů

1:00 , aktualizováno 1:00

Rozjetá ekonomika a přetrvávající optimismus do budoucna rychle zvedají zisky domácích finančních ústavů. Lidé ani firmy se nebojí zadlužovat, půjček je více a k tomu na vyšší částky. To nese bankám zisky, přestože se úroky už dlouho pohybují nízko. Tolik jako loni nevydělaly české banky nikdy předtím. A letos by to nemělo být o nic horší.