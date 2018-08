Pražská noční můra se zhmotní za dva roky, až se uzavře Barrandovský most

Pokud v každém voze sedí průměrně dva lidé, převalí se přes Barrandovský most denně město o velikosti Ostravy. Proto se také vedení Prahy opravy Barrandovského mostu obávalo a oddalovalo ji, co to šlo. Délku kolon ve špičce si nikdo nedokáže představit.

Nakonec město opravu naplánovalo na rok 2020, již příští rok začnou přípravné práce. Existovala nicméně varianta, že by se s rekonstrukcí počkalo, až vedle vznikne další most pro lokální dopravu, kterému se pracovně říká Dvorecký nebo Zlíchovský.

Už letos začne projektová příprava, která bude obsahovat řešení při omezení dopravy. „V každém směru musí zůstat aspoň jeden průjezdný pruh, podobně jako při opravě Nuselského mostu,“ avizuje náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková doplnila, že projektant oprav už je vysoutěžený a v roce 2019 začnou stavbaři zkoumat stav mostu před opravami. To si sice dopravní omezení vyžádá, ale prozatím jen o víkendu.

Oprava mostu bude znamenat komplikaci i pro pražskou veřejnou dopravu. „Podle našich informací bude most vždy aspoň z jedné půlky otevřen a průjezd pro MHD zůstane umožněn,“ říká mluvčí organizátora městské hromadné dopravy Ropid Filip Drápal.

Pokud jde o Zlíchovský most, architektonická soutěž na něj skončí v září. Most bude stát blíže centru než Barrandovský, vyroste poblíž plaveckého bazénu v Podolí. Má sloužit zejména pro místní provoz a pro novou tramvajovou trať.

Trpět bude Ústí i střední Čechy

Kromě modernizace D1 se v Česku chystají nebo probíhají další velké opravy silnic s uzavírkami a zúženími, které výrazně omezí řidiče. V Ústí nad Labem je v havarijním stavu obloukový Benešův most, jeden ze dvou silničních mostů, které spojují dvě půlky krajského města. Pochází z roku 1936 a nebyl stavěn na současnou těžkou dopravu.

V devadesátých letech mělo sice Ústí také jen jeden most, než se postavil ten novější, Mariánský, ale od té doby doprava zhoustla.

Už teď dopravu na mostě řídí semafory a nesmějí tam nákladní auta. Rekonstrukce Benešova mostu by měla začít v roce 2019 a trvat jeden a půl roku. Pro dopravu v severočeské metropoli to bude rovněž znamenat velkou zkoušku.

Ve Středočeském kraji odsouhlasili radní na rok 2019 dvě velké rekonstrukce silnic. Jednou je obnova silnice Zbraslav – Dolní Břežany, kterou používají řidiči mimo jiné k objíždění Prahy, a druhou výpadovka z Benešova směrem na Vlašim. Jenom oprava nenápadné pětikilometrové silnice vinoucí se Břežanským údolím bude stát 228 milionů korun.

V Královéhradeckém kraji začne v roce 2019 dostavba prodloužení dálnice D11 z Hradce Králové na Jaroměř. Dálnice je však vyprojektována tak, že vede těsně vedle stávajícího hlavního tahu z Hradce na Náchod, do Krkonoš a do Polska. Stavební práce proto omezí i provoz na současné silnici.