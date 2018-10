Dívky podle Mattela brzy ztrácejí iluze, Barbie má bojovat za jejich sny

Dávno neplatí, že má Barbie blond vlasy, nereálně štíhlý pas a dlouhé nohy. Výrobce panenek Mattel se již v minulosti inspiroval úspěšnými ženami z celého světa, jejichž cesta k úspěchu nebyla jednoduchá. Šlo o americkou pilotku Amelii Earthartovou, mexickou malířku Fridu Kahlo či americkou olympijskou šermířku Ibtihaj Muhammadovou (psali jsme zde).

Ve středu společnost oznámila další krok, kterým cílí na úspěchy malých holčiček.

Záměrem několikaletého programu s názvem „Dream Gap“ (Příkop snů) je upozornit veřejnost na nejrůznější „faktory, které malým dívkám brání rozvinout plně svůj potenciál“, uvedla firma Mattel.



Podle studií, které ještě budou dále rozpracovány, mají totiž již pětileté holčičky tendenci považovat ženy za méně inteligentní. Začínají ztrácet víru ve své schopnosti a přestávají snít o tom, že z nich jednoho dne budou vědkyní nebo kosmonautkou. Tento pocit je umocněn kulturními stereotypy, sexistickými předsudky a způsoby, jakým jsou ženy a muži prezentováni v médiích, uvádí Mattel ve zprávě. Mezi tím, kde malé dívky jsou a čím by chtěly být, se tak tvoří příkop snů.

Aby Mattel tuto propast pomohl zasypat, bude finančně podporovat výzkum popsaného jevu a bude se snažit propagovat ženské pozitivní vzory, mimo jiné prostřednictvím založení podpůrné komunity. Do takového pozitivního modelu má být přetvořena i sama panenka Barbie.

V prohlášení se firma zavázala, že každoročně vydá v limitované edici alespoň 10 panenek, které budou inspirované významnými ženskými tvářemi. Již v roce 2015 přišla společnost s kampaní „You can be anything“ (Můžeš být kým chceš). Prostřednictvím barbín stylizovaných do pilotek, zdravotních sester či krasobruslařek má projekt za cíl probudit v dívkách víru v sebe sama a ukázat jim nekonečné možnosti.



Barbie upadá

Mattel v létě oznámil, že globálně zruší 2 200 pracovních míst z celkem 28 000 v reakci na výraznou čtvrtletní ztrátu (psali jsme zde). Kromě panenek Barbie vyrábí například i hračky pro předškolní děti Fisher-Price nebo autíčka Hot Wheels a Matchbox. Nově zakládá i filmovou divizi, která bude natáčet snímky založené na jeho populárních výrobcích.

Oznámení společnosti přišlo krátce před Mezinárodním dnem dívek, který OSN v roce 2011 stanovila na 11. října. Tento den upozorňuje na genderovou nerovnost a výzvy, kterým čelí dívky po celém světě - domácímu násilí, brzkým manželstvím, dětským pracím či diskriminaci na pracovním trhu.