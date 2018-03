Zvlhčujte se, nabádá muže Beckham. L’Oréal vsadil na fotbalovou hvězdu

Beckham tak nově vzkazuje mužům na celém světě: Zvlhčujte se. Je to ta nejlepší věc. Řekl to při představení nové značky pánské kosmetiky House 99, kde vlastní menšinový podíl.

Spojení s globálním kosmetickým obrem L’Oréal je lukrativní příležitost. Obrat trhu s kosmetickými přípravky pro muže by totiž měl letos podle výzkumné agentury Euromonitor International vyšplhat k 50 miliardám dolarů.

Fotbalová superstar si vybudovala svou přitažlivost nejen díky výkonům šikovného středového hráče, ale také svými účesy, které postupně začaly udávat trend. I díky tomu bylo jeho jméno spojeno s výrobky Adidas nebo Giorgio Armani.

Ve svém nejnovějším podniku bude Beckham prodávat krémy na obličej, oleje na vousy a pomády na vlasy, píše agentura Bloomberg. Zatímco dřív se muži zdráhali si pořídit dejme tomu balzám na projasnění očního okolí za pět set korun, dnes je to podle Beckhama čím dál normálnější. „Většina chlapů, které znám, o sebe pečuje,“ doplnil.

Do stáje L’Oréal patří mimo jiné značky Maybelline a Urban Decay, což z něj dělá světového lídra v makeupu, kde ovládá asi pětinu trhu a vede před světovou dvojkou Estée Lauder Companies. V oblasti péče o muže je ale L’Oréal za Procter & Gamble, vlastníkem značek Old Spice a Gillette, a skupinou Unilever, jíž patří deodoranty Axe a značka Dollar Shave Club.

Prodej holicích potřeb ale klesá - podle průzkumu společnosti Braun si polovina evropských mužů pěstuje strniště nebo vousy. L’Oréal tak chce dohnat lídry trhu tím, že mužům vnukne potřebu o porost jejich tváře a pleť pečovat.

Přípravky péče o muže nejsou žádnou novinkou. Společnost Beiersdorf už v roce 1986 uvedla na trh značku Nivea pro muže. Od té doby segment pánské kosmetice nabobtnal a firmy musejí reagovat na rostoucí poptávku. L’Oréal například pod svou značkou Men Expert představil krém k oživení tetování a gel na mytí vousů, Unilevel posiluje svou řadu Dove Men+Care. Německý výrobce Beiersdorf nedávno na podporu značky Nivea prohloubil své partnerství s fotbalovým klubem Real Madrid.