PŘEHLEDNĚ: Benzin i nafta v Česku jsou nejdražší za téměř čtyři roky

Podle analytiků se v následujících dnech vrátí ceny pohonných hmot k předchozímu růstu. „V nejbližším týdnu předpokládáme další mírný růst cen pohonných hmot o několik haléřů. Důvodem je zvýšení ceny ropy Brent až na 80 dolarů za barel. Koruna vůči dolaru stagnovala,“ uvedl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Analytik společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda předpokládá, že během října se cena za litr benzinu dostane v průměru nad 34 korun, u nafty nad 33 korun. „Cena ropy se bude pravděpodobně zvyšovat. Trh spekuluje, že by se mohla v dohlednu vyhoupnout až nad 100 dolarů za barel. Efekt růstu dolarových cen ropy bude naštěstí pro tuzemské řidiče tlumit posilující koruna. Ta bude vůči dolaru postupně mírně zhodnocovat v důsledku zpřísňování měnové politiky České národní banky,“ doplnil Kovanda.

„Podle některých názorů na trhu, jako od Bank of America, se sice zvýšilo riziko výrazného nárůstu ceny ropy, jaký jsme viděli v roce 2008, ale zatím by se ropa k úrovni 150 USD za barel přiblížit neměla. Na stranu druhou, trh může překvapit i opačným pohybem a ceny PHM by se mohly po přechodném růstu vrátit dolů. Eskalující obchodní konflikt mezi USA a Čínou může totiž znamenat menší poptávku po ropě,“ řekl Peter Bukov, hlavní analytik TopForex.

Nejvíce motoristé za pohonné hmoty platí nadále v Praze. Natural 95 stál ve středu v hlavním městě v průměru 34,39 Kč/l, byl tak jako v jediném regionu nad 34 korunami. Litr nafty se prodával za průměrných 33,60 Kč/l.

Nejméně se platí za benzin v Královéhradeckém kraji - v průměru 33,09 Kč/l, jen o čtyři haléře je litr dražší v Jihočeském kraji. Také diesel je nejlevnější v Královéhradeckém kraji, kde čerpací stanice prodávají litr v průměru za 32,16 koruny.