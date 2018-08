Cenové bezvětří na pumpách končí. Pohonné hmoty zdraží

Barel severomořské ropy Brent se obchoduje za více než 74 dolarů, o tři dolary dráž než v minulém týdnu. Tuzemští analytici odhadují, že čerpací stanice v České republice tyto pohyby nebudou ignorovat.

Benzin už od neděle do středy zdražil o sedm haléřů na 33,34 koruny za litr. Nafta za stejnou dobu zlevnila o jeden haléř na 32,44 Kč. Zdražení má však postihnout obě nejvyužívanější paliva v dalších týdnech.

„V důsledku zvýšení cen ropy na světových trzích je možné v příštím týdnu očekávat mírný růst cen pohonných hmot v rozsahu pět až deset haléřů u nafty, resp. benzinu,“ soudí analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Viditelněji se ceny na čerpacích stanicích pohnou prakticky poprvé od začátku srpna. Ve druhém prázdninovém měsíci si řidiči zvykli na žádné, maximálně haléřové pohyby oběma směry.

Podobné zdražení přijde i podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy. „Tuzemští prodejci využívají momentálně citelně rostoucí kupní síly obyvatelstva ČR k navyšování svých marží,“ uvedl. K tomu se přidává nejistota ohledně rozhodování amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Rozpoutání obchodní války s Čínou ropu zlevňuje, sankční kroky vůči Íránu naopak zdražují,“ dodal.

Zásob ropy je ve světě momentálně dost. S příchodem podzimu a sezony hurikánů do USA může ale nastat krátkodobý pokles těžby v Mexickém zálivu jako v minulých letech. Světová poptávka v budoucnu poroste, otázkou však je, jak rychlá bude reakce kartelu OPEC.

„My očekáváme pomalé zvyšování cen ropy. Do konce roku by nás nepřekvapilo dosažení hranice 80 dolarů za barel. Cena pohonných hmot by se pak mohla zvednout o 50 haléřů až 1 korunu,“ předjímá vývoj Tomčiak. Zdražování však může brzdit posilování koruny k dolaru.