Za měsíc o dvě koruny. Benzin a nafta jsou nejdražší za tři roky

Průměrná cena benzinu stoupla na 33,25 koruny, stejné množství nafty vyjde na 32,40, uvedla společnost CCS. Na nejfrekventovanějších silnicích však připočítejte ještě korunu navíc. Některé pumpy na pražské Jižní spojce si účtují za benzin 34,50Kč, naftu řidiči v Praze nejdráž nakoupí o korunu levněji, vyplývá z dat portálu ceskybenzin.cz.

Špatná zpráva je to nejen pro řidiče, ale i pro firmy a především dopravce. „Je to pro nás nepříjemné, pekařský obor je na dopravu velmi náročný. Ti, co mají své prodejny, mohou zvýšit ceny, jenomže v řetězcích si smlouvy dojednávají třeba jednou ročně,“ popsal předseda Svazu pekařů a cukrářů Jaromír Dřízal.

Menší dopravci mají smůlu

Podle Sdružení automobilových dopravců ČESMAD si větší dopravci mohou drahou naftu kompenzovat navýšením palivových příplatků, menší však takové možnosti nemají. Třeba logistická skupina Geis vyšší náklady už v posledním čtvrtroce zohlednila nárůstem palivového příplatku ze 3 na 6 procent. „Doby, kdy mohl dopravce donekonečna absorbovat náklady, jsou pryč,“ podotkl jednatel Geisu Daniel Knaisl.

Prostor pro manévrování zúžily zejména prudce rostoucí mzdy, které firma navyšuje dvouciferným tempem. Přesto stále shání nedostatkové řidiče. Řada dopravců, například RegioJet, ale i České aerolinie, má však ceny pohonných hmot nasmlouvány dopředu a současné výkyvy ignoruje.

Ceny ovlivňuje situace v Íránu a Venezuele

Ceny pohonných hmot v Evropě se odvíjejí od ropy Brent. Její zdražování odráželo nejistotu ohledně geopolitického vývoje na Blízkém východě, možného uvalení sankcí na Írán a nejistotu ve Venezuele. Obě země jsou významnými producenty ropy. Globální zásoby přitom klesly pod dlouhodobý průměr. Od konce minulého týdne se však spekuluje o tom, že by těžbu mohla zvýšit Saúdská Arábie a Rusko, které není členem kartelu OPEC. Ropa v důsledku zpráv zlevnila o pět na 75 dolarů za barel.

Analytici proto tvrdí, že prudkému zdražování je konec. „Už příští týden očekáváme zastavení růstu cen. O prázdninách může stát benzin zhruba 33 korun a nafta kolem 32 korun za litr,“ odhaduje ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Zlevňování pohonných hmot ale může d o značné míry bránit oslabování koruny vůči dolaru v důsledku povolebního vývoje v Itálii. Ztrácejí všechny evropské měny.