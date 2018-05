Bernard svou reklamou zaujal v USA. Zesměšňuje kampaň MeToo, píší noviny

Rozruch vzbudil humpolecký pivovar v posledních letech několikrát. Poprvé sérií billboardů s ilustrovanými „pin up“ dívkami, které představovaly nabízená piva – například černou dvanáctku, polotmavou dvanáctku nebo černou lavinu, pro jejichž propagaci kreativci z marketingu záměrně vybrali dívky s tmavou pletí (viz Rasistické, urážlivé k ženám. Bernard provokuje a opět sklízí kritiku).

Americké novináře z The New York Times však zaujala především jiná kampaň, v níž se majitel pivovaru Stanislav Bernard, respektive sám pivovar, naváží do kampaně MeToo, jež upozorňuje na oběti sexuálního násilí. Plakáty s nápisem „Svět se zbláznil. Držte se...“, vyobrazením Baby Jagy z pohádky Mrazík a symbolem kampaně #MeToo vyvolaly protichůdné reakce veřejnosti.



„To už je jen smutně směšné, jak si pan Bernard hraje na rebela. Že to zesměšňuje každého člověka, který si prošel sexuálním násilím či znásilněním, to už víme, že je pánovi ukradené. Ale že se takhle ztrapňuje a kazí si byznys i profesně...“ vyjadřuje svou nevoli s kampaní jedna uživatelka na Facebooku, kde příspěvek s reklamou posbíral na deset tisíc reakcí. „Vy jste se nepoučili, co? To opět vymýšlel pan Bernard?“ ptá se další uživatel.



Reakce jdou však oběma směry. Nemalá část lidí naopak reklamu podporuje. „Sexuální obtěžování jsem samozřejmě zažila taky, ale vyřídila jsem si to s dotyčnými hned a bylo jasno... K tomu bychom měly naše dcery vést... a ne k tomu mlčet a pak po letech dělat chudinky,“ rozebírá kampaň fanynka pivovaru. A ten jí v reakci odpovídá.

„Obvinit někoho během této kampaně je velmi jednoduché a mohou za tím být různé důvody. A i když obvinění nemusí být opodstatněné, člověku to může zničit život. To proto se nám kampaň nelíbí a rozhodli jsme se proti ní vymezit,“ stojí v příspěvku od Bernarda.



Pivovar svůj záměr vysvětloval už dříve. Kampaň #MeToo považuje za absurdní, protože nectí presumpci neviny. „Mnohé chování, které ženy právem mužům vyčítají (osahávání, nemravné návrhy, …) jsou protiprávní, lze za ně uložit trest, ale poškozená musí podat oficiální návrh. Klíčové je, že před soudem platí presumpce neviny. Při kampani MeToo však nic takového neplatí. Pokud je kdokoli během této kampaně bez důkazů označen jako násilník, získává nesmazatelný škraloup na své pověsti, kterou mnohdy celý život buduje,“ napsala společnost v prohlášení s tím, že řada těchto obvinění byla vznesena desítky let po údajném činu a nebyla ověřena ani potvrzena.

Kampaň MeToo začala před půl rokem na Twitteru, když herečka Alyssa Milano vyzvala lidi, kteří mají zkušenost se sexuálním obtěžováním, aby se na sociální síti svěřili (jak se kampaň MeToo rozjela, jsme psali zde). Kampaň byla reakcí na aféru filmového producenta Harveyho Weinsteina, kterého ze sexuálních útoků obvinily desítky žen. Přihlásila se řada celebrit: Angelina Jolie, Gwyneth Paltrowová či Uma Thurmanová, olympijská gymnastka McKayla Maroneyová a další.

