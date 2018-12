Život knížky na regálu? Tři měsíce a dost, říkají knihkupci

Význam bestsellerů, tedy nejlépe prodávaných knížek, za poslední roky hodně vzrostl. „Jejich podíl na tržbách se zvýšil, protože se významně prodloužila jejich životnost. V ročním žebříčku nejprodávanějších knih běžně najdete knihy vydané před dvěma roky. Je určitá hranice prodejů, zhruba okolo deseti tisíc, a když ji titul přeskočí, udržuje se ve vysokých prodejích déle, než tomu bývalo dříve,“ popisuje Josef Žák, marketingový a obchodní šéf největšího českého nakladatelství Albatros.

Důvod je ten, že když prodeje knížky překročí pomyslnou čáru úspěchu, začnou se prodávat „samy“ díky šíření po sociálních sítích. Opačným trendem je ale zkracování životnosti málo či průměrně úspěšných knih.

V Česku vychází na hlavu jedno z největších množství knih a do toho se zmenšují plochy knihkupectví. „Zjednodušeně řečeno, buď nová kniha skočí laťku bestselleru a vydrží na pultu dva roky, anebo ne a po třech měsících ji vystřídá jiná novinka,“ uzavírá tvrdou realitu Josef Žák.

„Licence bývá na pět let, z toho zhruba 1,5 roku trvá překlad a nachystání do prodeje. Takže na prodej jsou tři roky, pak následuje buď odprodej do Levných knih, nebo likvidace,“ shrnuje jeden z nakladatelů. Některá menší nakladatelství jako Argo či Paseka proto už volí strategii raději vydávat méně titulů, ale s marketingem ke každé knize. Aby tak nehrozilo zapadnutí do druhé řady a brzké vyřazení.

Zahraniční trháky se u nás ne vždy uchytí

Odhalit a vydat bestseller přitom není snadné. Jsou sice tituly ze zahraničí, které se dobře prodávají i v Česku, ale ne vždy to platí. „Je nadprodukce, můžete koupit bestseller, co se přeložil do třiceti jazyků, a tady si ho nikdo nevšimne,“ zmiňuje jeden z nakladatelů.

Sázka na bestseller se ale taky může hodně nevyplatit kvůli rostoucím cenám práv, které se šplhají až do výše několika desítek tisíc eur. „Leckdy kupujete budoucí bestseller debutující dvacetileté australské autorky, ke kterému máte krátkou ukázku o deseti stránkách, soutěží o něj tři čeští nakladatelé a cena se nečekaně vyšplhá na 20 tisíc eur zálohy,“ popisuje s nadsázkou Žák. Zálohu je třeba zaplatit vždy, bez ohledu na prodej. Cenu šponuje i to, že více než dříve agenti využívají aukce.

„Nakladatelé mi třeba říkají, že nebudou vydávat velké jméno, protože by skončili kvůli právům na nule. A raději vydají a otočí tři jiné menší knížky,“ popisuje i Jan Kanzelsberger, majitel stejnojmenné sítě.

A jak knížky končí? Prodej u nás funguje jako komise, to znamená, že když se po určité době neprodají, knihkupec je vrací zpět nakladateli. Ten se je může snažit prodávat ještě online či dalšími kanály nebo je nabídnout se slevou do Levných knih.

„Poslední stanicí jsou sběrné suroviny. Naštěstí se knížky nepálí,“ uzavírá jeden z nakladatelů.