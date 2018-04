Bezkontaktní karty lákají víc zlodějů. I po blokaci s nimi jde zaplatit

V Česku se už v podstatě všechny nové karty vydávají jako bezkontaktní. Podle posledních dostupných statistik Sdružení pro bankovní karty bylo ke konci loňského třetího čtvrtletí „v oběhu“ 11 559 805 karet, z toho 10 387 572 bezkontaktních, tedy skoro devadesát procent.



A tuzemské banky přiznávají, že bezkontaktní technologie zlodějům krádeže z karet zjednodušila.

„V prvních dvou letech po zahájení vydávání bezkontaktních platebních karet jsme identifikovali přirozený nárůst případů zneužití bezkontaktních karet,“ uvedl Filip Hrubý za Českou spořitelnu. „S nástupem bezkontaktního placení jsme zaznamenali nárůst neautorizovaných bezkontaktních transakcí, které nejsou potvrzeny PINem,“ potvrdila mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.



Mluvčí České spořitelny doplnil, že v posledních letech je počet případů zneužití bezkontaktních plateb stabilní. „Bezpochyby vzrostla obecná míra povědomí o rizicích zneužití bezkontaktních plateb a také online plateb. Klienti jsou dnes obezřetnější při nakládání s autentizačními údaji, jako je PIN nebo přihlašovací údaje do internetového nebo mobilního bankovnictví,“ vysvětluje.

Bezkontaktní karty s podlimitními platbami nevyžadujícími zadání autorizačního kódu přitom mohou skýtat další riziko. Objevily se případy, kdy byly z účtu i po blokaci karty čerpány další peníze. Britský Mail Online například upozornil na případ ženy, které banka po nahlášení ztráty platební kartu zablokovala. Po týdnu žena přesto zjistila, že kartou někdo zaplatil několik různých nákupů v celkové hodnotě přes sto liber.

Banka jí pak přisvědčila, že bezkontaktní technologie (byť zříkdakdy) umožňuje, aby několik plateb prošlo i poté, co byla karta zablokována. „Benevolentní“ pravidla pro bezkontaktní karty zneužil také nezletilý chlapec v Česku, kterému se podařilo vyčerpat ze svého účtu postupně přes sto tisíc korun, ačkoli na něm účetně nebyly žádné peníze. Umožnilo mu to technické řešení, při němž podlimitní transakce kartou banka neověřovala online (viz Hoch ošálil karetní systém a nakoupil za 120 tisíc. Teď míří před soud).

Pokud si krádeže nevšimne majitel karty, existuje ještě šance, že si včas všimne banka. „Pokud v rámci monitoringu vidíme nestandardní průběh plateb, ověřujeme u klienta zda má svou kartu při sobě a zda platby prováděl on,“ informovala mluvčí Equa bank Markéta Dvořáčková. Některé banky také po několika rychle zadaných bezkontaktních platbách vyžadují zadání PINu, i když jde o částku do pětistovky. I to je způsob ochrany před zneužitím.

„Co se týká limitů (počtu nebo objemu transakcí) nebo jiných bezpečnostních pravidel pro bezkontaktní placení, banky je nastavují různě, vždy s ohledem na to, aby bylo dosaženo optima jak pro klientský komfort, tak bezpečnost,“ uvedl mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek. „Kromě toho, je běžné, že tyto limity nemusí být nastaveny jednotně pro všechny produkty dané banky a mohou se v čase průběžně měnit,“ doplnil Zúbek. Konkrétní limity a pravidla pro ověření karet banky především z bezpečnostních důvodů nezveřejňují.

Ochrana je jednoduchá – svou kartu je potřeba víc hlídat. A pokud ji nemůžete ani po důkladném hledání najít, zavolejte do banky a kartu raději zablokujte. „Klientům poskytujeme ze zákona ochranu prostředků při neoprávněných neautorizovaných platbách, které klient nezadával. Pokud je karta v rámci krádeže zneužita a klient podá oznámení o sporné transakci, v bance prošetříme okolnosti případu a v případě kladného vyřízení vrátíme klientovi prostředky zpět na jeho účet,“ konstatoval mluvčí ČSOB Patrik Madle.