Big Mac slaví 50 let. Každá země oslavuje kulatiny ikonického burgeru po svém

Historie Big Macu se datuje do roku 1967. Poprvé jej začal nabízet majitel pensylvánské restaurace McDonald´s a zároveň jeden z prvních franšízantů řetězce Jim Delligatti. Big Mac se do nabídky řetězce dostal až 13 let po otevření pobočky v Chicagu, kterou otevřel potomek českých emigrantů Ray Kroc v roce 1955.

Netrvalo ani rok a dva plátky hovězího masa mezi třemi kusy pečiva doplněné nakládanou okurkou, salátem, cibulkou a typickou Big Mac omáčkou nabízeli franšízanti po celých Spojených státech.

Češi Big Mac poprvé ochutnali až v roce 1992, když řetězec otevřel první českou restauraci v pražské Vodičkově ulici. Burger 20. března toho roku ochutnalo přes 11 tisíc zákazníků. Nutno podotknout, že to tehdy nebyla nejlevnější záležitost. Big Mac se prodával za 48 korun a průměrná hrubá mzda tehdy dosahovala necelých pěti tisíc korun.

Vývoj ceny hamburgeru Big Mac a průměrné měsíční mzdy v ČR (1992 - 2017)

Z kuchaře franšízantem

Jedním z prvních fanoušků, kteří Big Mac v Česku ochutnali, byl Michal Mládek. V den otevření první české pobočky McDonald´s pracoval v kuchyni, nyní patří mezi největší franšínzanty řetězce u nás.

„Big Mac jsem poprvé ochutnal na dovolené v zahraničí. Podruhé asi týden před otevřením restaurace ve Vodičkově ulici, v průběhu příprav na otevření. Tím, že jsem ten první den byl v kuchyni a burgery připravoval, můžu říct, že právě o Big Mac byl zájem asi největší. Je to jednoduše ikona, se kterou jsme poprvé ochutnali nejen dva plátky masa s omáčkou a salátem v housce, ale vlastně i kapitalismus,“ vysvětluje Mládek.

McDonald´s vybudoval svou slávu na tom, že nabízí zákazníkům po celém světě stejnou kvalitu i spolehlivý servis. To zaujalo redaktorku deníku The Economist Pam Woodal, která v roce 1986 vytvořila takzvaný Big Mac Index. Ten jednoduchým způsobem porovnává parity kupní síly neboli výkonu jednotlivých ekonomik.

Parita kupní síly vychází z předpokladu, že shodné výrobky by měly v přepočtu stát ve všech zemích stejně. Mnohdy zásadní rozdíly v prodejní ceně slavného burgeru však ukazují na podhodnocení nebo naopak nadhodnocení měny. Ve srovnání s USA byla cena Big Macu v lednu tohoto roku vyšší pouze ve Švýcarsku, Norsku a Švédsku. V České republice je v porovnání s cenami v USA asi o 28 procent levnější.



Oslavy na počest Big Macu

Oslavovat kulaté narozeniny svého nejpopulárnějšího produktu bude McDonald´s ve 120 zemích světa. Každá země pojme oslavu svým způsobem.



Oslavy se chystají i v Česku. „Přišlo nám zajímavé ukázat, co vše bylo za těch pět dekád v módě v kontrastu s jednou neměnící se stálicí. Ve spolupráci s mladými českými návrháři připravujeme kolekci, která naši ikonu propojí s klíčovými atributy právě uplynulých pěti desetiletí,“ řekla tisková mluvčí řetězce pro Českou a Slovenskou republiku, Zuzana Svobodová.



Když Big Mac slavil čtyřicetiny, dostal vlastní muzeum, které sídlí poblíž Pittsburghu. Návštěvníky seznamuje s historií a úspěchy legendárního burgeru. Jeho součástí je i čtyřmetrový model Big Macu. Muzeum založil jeho tvůrce, Jim Delligatti, který ovšem v 96 letech v listopadu 2016 zemřel.