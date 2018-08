Billboardy s vlajkami zmizí do konce září, firma se dohodla s ministerstvem

O dohodě mezi největším provozovatelem venkovní reklamy v Česku a ministerstvem dopravy, podle které mají být do konce září odstraněny všechny bilboardy společnosti Czech Outdoor v úterý řekl mluvčí ministerstva Jakub Stadler.

Uzavření dohody potvrdila i mluvčí společnosti Pavlína Stránská bez dalších podrobností.

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy.

VIDEO: ŘSD začalo na D1 sčítat nezákonné billboardy

Ministr dopravy Dan Ťok v polovině srpna v Senátu řekl, že zatím byla odstraněna polovina nelegálních reklamních poutačů. Stále tak podle něho zbývá zhruba tisíc nelegálních billboardů, které je nutné odstranit. Ťok tehdy zároveň uvedl, že nejmenovaný provozovatel přislíbil brzké odstranění svých asi 600 billboardů. Ostatní provozovatelé pak dostali od ministra pokyn odstranit billboardy co nejdříve.

Czech Outdoor již podobnou dohodu s ministerstvem uzavřela v minulém roce. Tehdy se firma zavázala k průběžnému odstraňování pěti billboardů každý pracovní den. Podle ministerstva však od této praxe firma po čase ustoupila, proto stát znovu apeloval na okamžité odstraňování. Podle Stadlera nyní firma postup zrychlila a odklízí větší počet poutačů než původně. Podle dohody s ministerstvem by to měla stihnout do konce září.

Provozovatelé dlouho odmítali své billboardy v ochranném pásmu odstraňovat. Czech Outdoor na nich na podzim loňského roku například nahradila reklamní sdělení českou vlajkou. Podle firmy v takovém případě nebyly billboardy reklamním poutačem. Takový výklad ale ministerstvo dopravy odmítlo s tím, že tato zařízení byla povolena právě jako nosiče reklamního obsahu.