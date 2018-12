Silnice a dálnice stále lemují billboardy, někde jich dokonce přibývá

Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové bylo k začátku prosince odstraněno 1 712 nelegálních reklam, z toho 912 u dálnic. Od září majitelé spolu s ŘSD od dálnic demontovali asi 200 billboardů. Loni silničáři před začátkem stahování nelegálních poutačů napočítali kolem tří tisíc těchto zařízení.

„Drtivá většina billboardů od dálnic již zmizela, u zbývajících probíhá postupně správní řízení, které je díky obstrukcím některých vlastníků poměrně zdlouhavé,“ uvedla mluvčí.

Ministerstvo dopravy se na stahování billboardů snaží dohodnout s provozovateli. Jeden z největších provozovatelů venkovní reklamy v Česku společnost Czech Outdoor po dohodě s ministerstvem demontovala všechna své nelegální zařízení na podzim, celkem 663 poutačů.

„Na konci září jsme všechny poutače odstranili,“ potvrdila České televizi mluvčí společnosti Pavlína Stránská. Ředitelství silnic a dálnic muselo dát pryč od dálnic celkem 94 billboardů, uvedl mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar. Ministerstvo však podle ČT ví i o případech, kdy nový billboard dokonce přibyl.

„Rozumní majitelé billboardy sundávají zcela sami bez nutných výzev,“ vysvětlil Neusar. Takových případů jsou ale podle něj maximálně desítky. „Další majitelé reklam zákaz naopak cíleně obstruují, někteří pak reklamy dokonce doplňují,“ přiznal.

Mezi poutače, které podél dálnic stále stojí, patří například billboardy firmy A.C.E. Media, která se k tématu nevyjádřila. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v minulosti firmu zařadil mezi problematické provozovatele, u nichž je složité dohledat jejich zástupce a sídlo. A.C.E. Media má oficiální sídlo v USA.

Dálnice zcela bez reklam do konce roku nebudou

Ťok v září odhadoval, že od dálnic zmizí většina nelegálních poutačů do konce roku. Podle mluvčího Neusara ministrův předpoklad vyšel a „drtivá většina“ z billboardů již byla odstraněna. Kolik přesně jich stále dálnice lemuje, ale ministerstvo neví.

„Počet zbývajících reklam nutných ke stažení se průběžně mění,“ říká Neusar. Závisí to zejména na spolupráci majitelů. Další odhady termínů odstranění všech poutačů ministerstvo nezmínilo.

„Největší brzdou je technická náročnost,“ řekl o stahování reklam mluvčí svazu provozovatelů venkovní reklamy Lukáš Váňa. Stejně jako u Czech Outdooru jsou však podle něj už od září všechny svazové billboardy, na které se vztahuje zákaz, od dálnic pryč.

U silnic první třídy je proces zdlouhavý

Podle Vojtěcha Razimy z organizace Kverulant je postup státu i krajů, které mají na starosti billboardy u silnic první třídy, pomalý a nedostatečný.

„Nejenže ještě nezmizela více než třetina nelegálních billboardů, ale pokud víme, nebyla za to udělena jediná pokuta. Pokud by za každý včas neodstraněný billboard byla pokuta dejme tomu 50 tisíc korun, stát by mohl vybrat více než 100 milionů korun. Majitele billboardů by to bolelo a veřejnost by snad tentokrát neměla oprávněný pocit, že zákon neplatí pro každého,“ uvedl.

Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že zákon vyžaduje, aby správní úřad nejprve majitelům a provozovatelům nelegálního poutače doručil výzvu. To je podle nich problém právě u firem s těžko dohledatelnými údaji.

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich stažení, pokud jsou blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona.