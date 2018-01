Bitva s billboardáři se blíží. Tisíce nelegálních poutačů stále stojí

Od září, kdy začal zákaz platit, zmizely z okolí dálnic a silnic první třídy nejméně tři stovky poutačů. Další tisíce však navzdory zákazu zůstávají. A stát se s tím rozhodl něco udělat.

Společnost A. C. E. Media Ventures, vlastněná americkým podnikatelem Georgem Nussbaumem, už loni poslala ministerstvu financí předžalobní výzvu. Nyní po uplynutí lhůty šesti měsíců může kdykoliv podat žalobu a zahájit tím spor ohledně ochrany zahraničních investic.

To je také důvod, proč ministerstvo „zbrojí“. Vybralo si advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges, která Česko zastupovala například u loňského sporu s britskou firmou WNC Factoring kvůli privatizaci Škodaexportu. Spor, v němž protistrana požadovala po Česku dvě miliardy korun, stát vyhrál.

Kdy žaloba ministerstvu na stole přistane, nelze předvídat. „K probíhajícímu sporu v tuto chvíli nebudeme poskytovat žádné informace,“ uvedl Tomáš Neščák, mediální zástupce A. C. E. Media Ventures.



K věci se firma vyjádřila už dříve. „Není pochyb, že novela fakticky vyvlastňuje majetek naší společnosti, stejně jako již schválené a zaplacené licence a povolení, a to nejen v případě již realizovaných nosičů, ale i těch, které ještě postaveny nebyly. Tyto ztráty nám stát musí nahradit,“ uvedl Nussbaum.

A. C. E. Media Ventures přitom nepatří k těm společnostem, které by reklamní panely začaly v září odstraňovat nebo z nich alespoň stáhly komerční obsah. „A. C. E. Media Ventures panely zakázané zákonem u dálnic nejenže neodstraňuje, ale dokonce na nich stále vydělává, protože na nich nadále provozuje reklamu, přestože jsou již mnoho měsíců nelegální,“ říká majitel konkurenční společnosti BigBoard Richard Fuxa.

Na poutačích BigBoardu se poté, co zákaz vstoupil v platnost, objevily české vlajky, čímž firma chtěla oddálit hrozící demolici poutačů ze strany ministerstva dopravy.

Billboardáři se totiž nechtějí výnosného byznysu vzdát bez boje. Podpořila je v tom i skupina sedmnácti senátorů, kteří loni v srpnu podali ústavní stížnost na zrušení zákona. Nyní se čeká, jak dopadne.

V brzké rozhodnutí soudu doufá ministr dopravy Dan Ťok. „Pokud soud návrh senátorů zamítne, věřím, že i ze strany provozovatelů reklamy by byla větší ochota věci řešit,“ říká.

Odstraňování jde pomalu

Novela zákona o pozemních komunikacích, zakazující billboardy v blízkosti hlavních dopravních tahů, byla schválena v roce 2012. Motivací bylo zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Majitelé poutačů tehdy dostali pět let na to, aby se na zákon připravili a upravili podle něj své smlouvy. V září loňského roku reklamy, které jsou blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy, měly zmizet.

Přesto silničáři v září napočítali kolem dálnic a silnic první třídy téměř sedm tisíc reklamních nosičů, z toho zhruba tři tisíce odporujících zákonu. Odstraňování billboardů se tak protahuje. Billboardáři s ním nespěchají, protože na poutačích mohou vydělávat peníze.

„Plochy odstraňujeme, tempo je asi pět reklamních nosičů denně, tedy devět billboardových ploch. To odpovídá maximální kapacitě, neboť povolení k pracím na dálnici má pouze jedna společnost, která může pracovat pouze od 9 do 15 hodin,“ říká Marek Pavlas, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy.

Soutěže uvázly

Ministerstvo dopravy uvádí, že vydalo přes padesát výzev k odstranění reklamních poutačů. Poté, co provozovatelé nereagovali, je pracovníci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zakryli a začali odstraňovat. Jde jim to však pomalu. „Nejprve bylo třeba reklamní zařízení zmapovat, poté ke každému z nich musíme vyhledat historicky vydané povolení a ověřit, že se týkalo ochranného pásma, kde je zákonem od září reklama zakázaná,“ vysvětluje Tomáš Neřold, mluvčí ministerstva dopravy. To odstraňováním pověřuje zmíněné Ředitelství silnic a dálnic.

Kvůli nedostatku vlastních lidí vypsalo ŘSD dva tendry na odstranění poutačů. Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla obě soutěže uvázly na velkém množství stížností a připomínek ze strany zájemců. Podle Vojtěcha Razimy z neziskovky Kverulant.org, která proti nebezpečným billboardům u silnic dlouhodobě bojuje, současná situace dává tušit, že soutěž na odstraňování poutačů úmyslně zdržují uchazeči spojení s provozovateli billboardů.

Novela zákona se netýká zastavěných území. Ve městech a na silničních okruzích kolem nich, kde je reklamních ploch nejvíce, poutače nadále zůstávají. Celkem se odhaduje, že je v Česku na 25 tisíc reklamních poutačů.

