Další tažení proti reklamě u silnic. Zmizí i loga stavebních firem

Ministerstvo dopravy prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic začalo stavebním firmám rozesílat výzvy, aby z­ opravovaných úseků stáhly svá firemní loga. „Na některých stavbách dálnic a­ silnic první třídy jsme od ŘSD obdrželi výzvu k odstranění zařízení, která slouží k reklamě a propagaci, a to ve lhůtě do 14 dnů,“ uvedla mluvčí společnosti Skanska Tereza Mitošinková. Podle ní firma loga odstranila, a to včetně staveb, na které od ŘSD výzvy k odstranění nedostala.

Ne všechny stavební firmy na nové nařízení reagovaly takto vstřícně. Výzva k odstraňování přichází během špičky stavební sezony. Úřadu navíc vyčítají, že se na místo důležitějších věcí, jako je urychlení oprav nebo odstraňování načerno postavených reklamních poutačů, věnuje tomuto nepodstatnému problému. Odstraněním firemních log z cedulí rovněž znemožní projíždějícím řidičům snadno zjistit, která firma daný úsek opravuje, a tedy srovnat přístup, nebo pracovní morálku zaměstnanců různých stavebních firem.

„Věříme, že transparentnost je klíčová pro vysokou kvalitu prací. Zároveň také lidem nabízí jednodušší postup v případě potřeby řešit problémy souvisící s nějakým úsekem oprav. Výrazné značení je podle nás také nástrojem v zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců,“ uvedl generální ředitel stavební společnosti Eurovia CS Martin Borovka. V neposlední řadě pak odstraňování nápisů firmám přináší náklady.

Kromě cedulí „zde staví...“ mají loga zmizet například ze stavebních buněk, které mají firmy zpravidla označené, nebo z různých plachet a plotů umístěných přímo na stavbě či mimo staveniště.

Všechno musí pryč během léta

Naopak firemní označení na těžké technice úřad firmám povolil i nadále využívat. „Označení stavby včetně toho, z jakých finančních zdrojů je zřizována, kdo je stavebníkem a ­zhotovitelem, je označení, které je povinné ze zákona, nejedná se tedy o reklamní zařízení. Označení techniky zhotovitele pohybující se po staveništi, která je případně označena na základě jiného předpisu, taktéž není považována za reklamní zařízení,“ uvedlo v ­jednom z dopisů ŘSD.

Přestože s­ reklamními poutači, které jsou podél dálnic a silnic nelegální už od loňského září, se úřady už několik měsíců neumějí vypořádat, loga stavebních firem řidiči už za pár měsíců neuvidí.

„Silniční správní úřad je s ŘSD a stavebními firmami domluvený, že by z dálnice během léta mělo zmizet vše, co je podle zákona o pozemních komunikacích možné považovat za reklamní zařízení a na dálnici nepatří,“ řekl MF ­DNES mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler. Stejné je to podle něj i v případě silnic první třídy, za které zodpovídají jednotlivé krajské úřady.

Za devět měsíců bylo od dálnic podle ministerstva dopravy odstraněno na 450 poutačů z původních 1 300, které loňská novela postavila mimo zákon. Pomalu s odstraňováním postupují i některé kraje, které od poutačů mají čistit silnice první třídy.

Bilboardy mizí od silnic jen pomalu. Před rokem se zahalily do státní vlajky:

VIDEO: Na D1 se objevily české vlajky





Nynější snaha ministerstva odstranit od komunikací cedule označující stavební firmy souvisí se sporem úřadu a provozovateli billboardů, domnívá se jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Petr Svoboda. „Tyto firmy se ptají, proč vadí billboardy, když ministerstvu nevadí reklama stavební firmy,“ uvedl šéf spolku sdružujícího největší tuzemské stavební a projekční firmy.

Podle něj však je toto hodnocení chybné. Cedule neslouží v první řadě jako reklama, ale jako označení staveniště. Sdružení nyní s dopravním resortem řeší, co ještě je možné za označení staveniště považovat a co už je reklamou.

„Pokud si někdo dá ceduli na most, když se opravuje silnice pod ním, to asi přestřelené je. To neobhajujeme,“ dodal Svoboda. Podle něj v tomto nemají jasno ani úřady, které různým stavebním firmám poslaly rozdílné výčty míst, kde se firemní loga nesmějí objevit.