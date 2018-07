Chlupaté nohy i podpaží. Nová kampaň ženám říká, že holení je volba

Zatímco reklamy na holící strojky pro muže nijak netají, že má herec před oholením na tváři vousy a na těle chlupy, ženy musejí mít v reklamních spotech hladké nohy už před samotným holením. Tento způsob prezentace tak upevňuje již zajetý standard: chloupky na ženském těle nemají co dělat. Informoval o tom internetový server britského deníku The Guardian.

Americká kampaň na holící pěnu Billie se proto rozhodla poukázat na nesmyslnost tohoto stereotypu. „Bylo nám divné, že ženy, které v reklamách na holící strojky vystupují, nemají vůbec žádné chloupky,“ řekla pro magazín Glamour spoluautorka pěny Georgina Gooleyová. Herečky, které v nové reklamě na Gillie pěnu vystupují, proto mají před oholením chlupaté nohy i podpaží. Stejně jako každá reálná žena kdekoli na světě.

„Zobrazování žen s hladkýma nohama je zastaralé. My jsme vždycky říkali, že holení je volba. Jsou to vaše chlupy a nikdo by vám neměl říkat, jak s nimi máte zacházet,“ vysvětlila pro The Guardian Gooleyová, podle které má kampaň Billie změnit způsob, jakým jsou ženy prezentovány. Současné má pomoci i kampani Every Mother Counts (každá matka se počítá), které daruje jedno procento ze svých tržeb.

Zobrazování reálného ženského těla podpořila i fotografka Ashley Armitageová, která modelky pro kampaň nafotila: „Jak poznáte, že holící strojek skutečné funguje, když jediné, co v reklamě vidíte, je žena, která si z těla odstraňuje pěnu? A co je ještě důležitější, proč je ukazování ženských chloupků takové tabu?“

Pozitivní ohlasy ze strany žen se projevily hlavně na sociálních sítích, kde se objevují komentáře typu: „Konečně!“ nebo „Už bylo na čase.“