Bílý dům chce zrušit podporu elektromobilů. Neví ještě, kdy tak učiní

General Motors (GM) je podle objemu prodeje třetí největší automobilka na světě. Jak uvedl britský deník The Guardian, automobilka GM minulý týden propustila v politicky důležitém Michiganu a Ohiu zhruba 14 tisíc zaměstnanců.

To byla pro Trumpa a republikány, kteří v loňském prosinci uzákonili obří daňové zvýhodnění pro korporace ve výši 1,5 bilionů dolarů, rána pod pás. Daňovým zvýhodněním chtěli politici pomoci velkým korporacím investovat více do Ameriky a vytvářet více pracovních míst.

Trump tehdy dokonce vyzval obyvatele Ohia, aby neprodávali své domovy, protože automobilka jim brzy dá novou práci. Místo vytváření nových pracovních pozici však automobilka ruší ty staré.

Výrobce automobilů díky daňovým škrtům pěkně ušetřil. Podle poslední finanční zprávy společnosti to bylo více než 150 milionů dolarů.

Budou souhlasit i demokraté?

Trump zuří a snaží se GM potrestat. Jedním z trestů je i odnětí federálních dotací. Trump po GM zároveň požaduje, aby přestala vyrábět auta v Číně, která je přitom jejím největším odbytištěm. Prezident USA se snaží vrátit průmyslovou výrobu do USA a i za tímto účelem uvalil na dovoz z Číny cla. Nicméně v dnešním globalizovaném světě potřebují mít automobilky továrny co nejblíže zákazníkům, větší vzdálenost jim zvyšuje náklady.

Ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow sdělil, že chtějí ukončit všechny dotace včetně těch, které vznikly během Obamovy vlády. Na otázku v jakém časovém horizontu k ukončení dojde, Kudrow odpověděl, že vše skončí v blízké budoucnosti. „Nevím, zda to bude v roce 2020 nebo 2021,“ řekl.

Jak uvedla agentura Reuters, daňové úlevy jsou Kongresem omezeny na 200 tisíc vozidel na jednoho výrobce. GM uvedla, že očekává, že do konce roku 2018 dosáhne limitu, což znamená, že podle současného zákona by její daňový úvěr skončil v roce 2020. Tesla dosáhla limitu v červenci. Ostatní výrobci automobilů mají smůlu na několik let.

Odborníci tvrdí, že Bílý dům nemůže svá dřívější rozhodnutí jednostranně měnit. Americký prezident minulý týden vyhrožoval zrušením dotací pro GM jako odplatu za rozhodnutí společnosti. Kudlow ale později jasně uvedl, že jakékoliv změny v dotacích by neměly na GM dopad.

V lednu převezmou kontrolu na americkým domem demokraté a je nepravděpodobné, že by souhlasili s ukončením dotací na elektromobily. Mnozí z nich dokonce prosazovali další pobídky.