Virtuální horečka pokračuje, investoři utrácejí miliony za „kryptokočičky“

Podle zakladatelů CryptoKitties se jedná o jednoduchý způsob, jak porozumět technologii tzv. „blockchainu“, díky které fungují i virtuální měny. „Není tam žádná centrální organizace, která by ty věci (kočky) vlastnila,“ uvedl jeden ze zakladatelů projektu Mack Flavelle pro server CNBC. „Tyto kočky můžou lidem skvěle vysvětlit blockchain.“

Podle Flavella je nutné v první řadě pochopit, že kryptokočky nejsou kryptoměna, ale „kryptosbírka“. Hra zahrnuje sbírání unikátních ilustrovaných koček se specifickými digitálními geny, které se množí a po čase produkují další. S domácími mazlíčky je pak možné obchodovat. Celá hra je založená na blockchainové technologii, zejména na kryptoměně ethereum.



Deník The New York Times uvádí, že od spuštění hry 28. listopadu 2017 se registrovalo přes 180 tisíc hráčů, kteří zde utratili 20 milionů dolarů (430 milionů Kč) ve formě etherea. Z koček se tak stala populární komodita, ostatně jako téměř ze všeho co byť jen okrajově souvisí se současnou horečkou kolem virtuálních měn. Server Business Insider upozornil, že popularita CryptoKitties dosáhla v prosinci minulého roku takové úrovně, že způsobila problémy webové stránce digitální měny ethereum.



Její příběh v mnohém připomíná zázrak bitcoinu, který dosáhl v roce 2017 zhodnocení přes 1500 procent. Web novin San Francisco Chronicle popisuje příběh Russe Smithe, který začal hrát kryptokočky koncem listopadu 2017. Na začátku vložil 75 dolarů (1600 Kč) a když na začátku prosince 2017 prodal polovinu své virtuální zásoby, utržil za ni dva tisíce dolarů (43 tisíc Kč).



V současnosti ceny „kryptokočiček“ šplhají do astronomických výšek, některé již přesáhly hodnotu sto tisíc dolarů (přes dva miliony Kč). I to zřejmě utvrdí skeptiky v názoru, že celé šílenství kolem digitálních měn je jenom velká bublina. Ochota některých hráčů utratit desítky tisíc dolarů za obrázek virtuální kočky je pro mnohé nepochopitelná.