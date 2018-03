Bitcoin bude mít do deseti let hodnotu 100 dolarů, říká ekonom z Harvardu

„Pravděpodobnost, že cena bitcoinu klesne na 100 dolarů, je větší než pravděpodobnost, že vzroste na 100 tisíc dolarů,“ říká Rogoff a dodává, že pokud nepočítáme možnost praní špinavých peněz a daňových úniků, skutečné využití bitcoinu jako transakčního prostředku je velmi malé.

Jak uvedla televize CNBC, bitcoin byl často spojován s nedovolenými transakcemi. Odhady podílu digitální měny používané v nezákonné činnosti se ale liší. Shone Anstey, spoluzakladatel a prezident společnosti Blockchain Intelligence Group, zjistil, že úroveň nelegálních transakcí s bitcoinem v roce 2016 klesla na 20 procent a v roce 2017 byla ještě nižší.

Rogoff uvedl, že spouštěčem poklesu hodnoty bitcoinu bude vládní regulace. Zdůraznil ale, že bude ještě nějaký čas trvat, než se vytvoří globální regulační rámec. „Je třeba, aby to byla celosvětová regulace. „Pokud by například regulovala Čína nebo USA, lidé by stále mohli převádět bitcoiny přes Japonsko,“ dodal Rogoff.

Regulace kryptoměn zatím závisí na jednotlivých zemích. Bitcoin byl v loňském roce v Japonsku legalizován jako měna. Země zároveň rozpoznává čísla transakcí v kryptoměně. Masivní krádeže v hodnotě 530 milionů dolarů, ke kterým došlo v lednu, ale vládu přiměly, aby začala prosazovat přísnější opatření. Na druhou stranu Jižní Korea zavedla pravidla, která umožňují obchodování s kryptoměnami pouze ze skutečných bankovních účtů.

Vše, co souvisí s měnou, vynalezl soukromý sektor

Na asijských trzích se bitcoin dnes ráno obchodoval za 11242 dolarů. Digitální měna v letošním roce klesla zhruba o 16 procent poté, co v prosinci loňského roku spadla po dosažení rekordního maxima o více než 19 tisíc dolarů.

Jedním z důvodů, proč úřady při regulaci postupovaly tak pomalu, jsou podle Rogoffa technologie, které za digitální měnou stojí. „Chtějí, aby se tato technologie rozvíjela,“ vysvětlil Rogoff a dodal, že soukromý sektor historicky vynalezl vše, co se měny týče, od standardizovaných mincí až po papírové měny.

Není to poprvé, kdy Rogoff předpověděl pokles hodnoty kryptoměny. Předtím, než se bitcoin v prosinci loňského roku propadl, řekl Rogoff v říjnu CNBC, že cena digitální měny silně klesne kvůli vládním regulacím.