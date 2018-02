Kryptosvět se otřásá v základech. Cena bitcoinu klesla pod 6 tisíc dolarů

Bitcoin v úterý ztrácel až 13 procent, nejnižší hodnota potom byla 5 920,72 dolarů. Po 16:30 SEČ se jeho cena pohybovala okolo 7 400 dolarů. Kromě bitcoinu tento týden výrazně ztrácejí i další kryptoměny jako Ethereum, Ripple, Litecoin nebo IOTA.

Kryptoměny prudce klesají kvůli obavám ze zásahů regulačních úřadů a panice investorů, kteří virtuální měny převádějí na klasické FIAT peníze.

Minulý týden bitcoin zažil největší týdenní propad od roku 2013. Ještě v prosinci se přitom bitcoin přehoupl přes hranici 20 000 dolarů. Za celý loňský rok zpevnil o více než 1 300 procent.

„Těžko odhadnout, zda už splaskává bublina, anebo se jedná o momentální volatilitu. Ukazuje se však, že poslední nákupy dělali spekulanti s očekáváním rychlých výnosů, a ne investoři, kteří kryptoměnám věří. Výsledkem je jeden z největších poklesů v historii. Další velkou volatilitu lze očekávat i v souvislosti s chystanou regulací v USA, Číně a na dalších velkých trzích,“ uvedl Peter Bukov, hlavní analytik TopForex.

Vývoj ceny bitcoinu na kryptoměnové burze Bitstamp (6. února 2018)

Doktor Zkáza varuje

Ekonom Nouriel Roubini, který jako jeden z mála varoval před hypotéční krizí v roce 2007 a 2008, minulý pátek v rozhovoru pro agenturu Bloomberg označil Bitcoin za „největší bublinu v historii.“ Nehovořil přitom pouze o bitcoinu.

Roubini, často přezdívaný „doktor Zkáza,“ kritizoval i dalších asi 1 300 kryptoměn, které podle něj sílu bubliny násobí. Technologie blockchain, tedy databáze, která u kryptoměn nahrazuje centrální účetní knihu, podle Roubiniho za deset let své existence nenašla kromě zápisu transakcí kryptoměn jiné uplatnění.

Zastánci kryptoměn naopak mají za to, že krátkodobé výkyvy cen se dají očekávat a nenarušují sílu a hodnotu blockchainu, o kterou se opírají. Vývoj jejich cen je však do značné míry způsoben spekulativními investicemi a velkým počtem svátečních obchodníků, kteří se snažili svézt na bitcoinové horečce.

Výkyvy se daly čekat

Velky propad na burze není pro bitcoin, který celý loňský rok rapidně rostl a několikanásobně navýšil svoji hodnotu, nic nového. Při pohledu zpět do roku 2011 a včetně nejnovějšího výprodeje se cena bitcoinu na burze Bitstamp snížila o polovinu devětkrát, než znovu oživila. Naposledy to bylo v období od listopadu 2014 do ledna 2015, upozornila agentura Reuters.

V poslední době se stále častěji objevují zprávy o snaze omezit obchody s bitcoiny a jejich používání. Velké banky v čele s JPMorgan Chase & Co., Citigroup nebo Lloyds Banking Group omezují klientům použití kreditních karet k nákupu bitcoinů. Konkrétně šéf JPMorgan Jamie Dimon loni v září označil svět kryptoměn za podvod. Svá slova následně mírnil. Jiné finanční instituce naopak umožňují kryptoměny zhodnocovat.

Kryptoměny jsou trnem v oku především centrálním bankéřům jednotlivých zemí. Například jihokorejská vláda připravuje zákon, který obchodování s kryptoměnami zakáže. Jižní Korea přitom patří mezi největší digitální tržnice.

Probíhající velké výprodeje se netýkají pouze světa kryptoměn. Americké akcie v pondělí prudce oslabily a Dow Jonesův index, na kterém jsou kótovány přední americké podniky, v jednu chvíli ztrácel přes šest procent a dostal se pod hranici 24 000 bodů. Akcie tak pokračovaly v sestupu z rekordních maxim, dolů je tlačily obavy investorů z negativních dopadů růstu inflace a úrokových sazeb na ekonomiku Spojených států (podrobnosti o propadu na burzách v článku Smršť výprodejů klátí světové akciové trhy. V červených je i pražská burza).