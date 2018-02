Účetní propadla kryptoměnám, v bitcoinech účtuje i dává dceři kapesné

Jak jste se k účtování v bitcoinech dostala?

Dělám účetní už 15 let a vždycky jsem měla zájem o technické věci. Před dvěma lety mi kamarád poslal první satoshi, což jsou drobné bitcoinu, abych si s tím hrála, a mě to zaujalo. Chtěla jsem to spojit se svým oborem, tak jsem si dala na své stránky, že přijímám platby za služby v bitcoinech. Začátkem roku 2017 mě oslovili lidi z Paralelní Polis v Holešovicích (nezisková organizace a kavárna, kde se scházejí příznivci kryptoměn, pozn. red.), jestli nemám zájem uspořádat přednášku na téma kryptoměny a účetnictví. Jsem zřejmě jedna z prvních účetních, která se k tomu nějak postavila. Od svých kamarádů slýchám, že se toho jejich účetní bojí a nechtějí se to učit.

Kolik máte klientů, kterým účtujete transakce v bitcoinech?

Pravidelně, měsíčně, účtuji pěti firmám a počítám, že zhruba dvaceti klientům budu podávat jednorázově daňové přiznání. Zvažovala jsem, jestli si na tom mám byznys postavit celý a risknout to, že třeba za tři roky nebudu mít nic. Asi si ale udržím napůl „normální“ klientelu.

Kdo jsou vaši klienti?

Mohu zmínit softwarový start-up Topmonks, který část mzdy zaměstnancům proplácí v kryptoměně, protože si o to sami řekli. Dělám účetnictví Paralelní Polis, dále firmě těžící kryptoměny a firmám, které dělají normální byznys a spolu s tím přijímají platby a investují v kryptoměnách.

Je složité účtovat v bitcoinech?

Není. Česká národní banka bitcoin neuznává jako měnu a z finančního úřadu máme vyjádření, že účetně je to „nehmotná movitá věc“. Není na to žádná výjimka jako na zlato, cizí měny nebo akcie, kde po vypršení časového testu je zhodnocení aktiva od daně osvobozené.

Pozná finanční úřad z daňového přiznání, že dotyčný měl příjmy v bitcoinech nebo jiné kryptoměně?

Ne. Účetnictví se ze zákona musí vést v českých korunách a daň se také počítá v korunách. Snad jen v jednom švýcarském městě se dají platit daně v bitcoinech (Chiasso v kantonu Ticino, pozn. red.). V řádku daňového přiznání může být uvedený prodej kryptoměny, ale může tam být i prodej nehmotné věci. Lidé spíše preferují uvádět druhou možnost. Bez kontroly daného člověka se to finanční úřad nedozví.

Nemají lidé spíše tendenci své příjmy v bitcoinech před finančním úřadem zatajovat?

Určitě takoví budou, ale za mnou nechodí. Když si uživatelé mezi sebou posílají bitcoiny, tak nevědí, kdo jim je poslal, znají jen přezdívku. Na druhou stranu pokud obchodujete s kryptoměnou na burze, tak jí musíte předložit dva doklady ke ztotožnění. Všechny transakce s bitcoiny jsou pak zapsané ve velké účetní knize „blockchain“, dohledatelné na webu několik let zpátky. Finanční úřad si tyto informace může od burzy vyžádat. Seriózní burzy s ním chtějí mít dobré vztahy a dodržují opatření proti praní špinavých peněz. Najdou se nicméně i burzy, které žádnou verifikaci nepožadují. Ale tam se vám může stát, že se ráno probudíte a zjistíte, že jste přišli o všechno, co jste měli, a policie vám nepomůže.

Za co kryptoměnu utrácíte?

Jde jen o třetinu mých příjmů, takže spíš za nadstandardní věci, ne věci denní potřeby. Loni jsem za ně pořídila všechny dárky k Vánocům – například na e-shopu Alza.cz hračky pro děti, nakupuji víno, hlídání pro psa, ozdoby, šperky. Na webové stránce Bitperia.cz se dá najít, kde všude měnu berou. Nakupuji v litecoinech, které jsou od bitcoinu odvozeny. Transakční poplatky jsou u bitcoinu vysoké, řádově ve stokorunách, u litecoinů jsou to jednotky korun, je to druhá nejrozšířenější kryptoměna. Když si mohu vybrat, jdu tam, kde kryptoměnu berou. Když ne, tak to neřeším.

Není škoda utrácet, když za poslední rok hodnota bitcoinů tolik narostla?

Neláká mě být investor, nemám na to nervy. Je to pro mě prostě další měna, kterou používám, a baví mě to.

Co říká na virtuální rodinné hospodaření vaše rodina?

Děti už vědí, co je bitcoin. Nejstarší, sedmnáctileté dceři, která je na IT průmyslovce, budu dávat část kapesného v bitcoinech.

Za to si v kantýně ve škole asi nenakoupí, ne?

Dá se tím platit ve fastfoodovém řetězci Subway, v Praze je těch obchodů a kaváren hodně, mimo Prahu je to horší. Trochu proti kapesnému v bitcoinech bojovala, ale řekla jsem jí, že za deset let bude ráda, že to má. Chtěla jsem, aby to měla zajímavé. Beru to jako experiment. Věřím, že bitcoin bude fungovat, ale nemyslím si, že to někdy bude celoplošná měna.