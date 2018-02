Dva Rusové chtěli na superpočítači v tajném jaderném areálu těžit bitcoiny

13:19 , aktualizováno 13:19

Rovnou do práce si pro dva ruské inženýry z jaderného střediska v Sarovu přišli agenti tajné služby. Nikoliv snad kvůli tomu, že by vyráběli vlastní jaderné bomby, ale proto, že použili místní superpočítač k „těžbě“ bitcoinů, tedy rozmnožení virtuální měny do vlastních peněženek.