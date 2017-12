Bitcoin je na houpačce. Za 5 dní odepsal 30 procent a hledá si nový průměr

Během pátku ztratil bitcoin na lucemburské burze Bitstamp více než 20 procent a prodával se za méně než 12 000 dolarů. Mohl by tak zaznamenat svůj nejhorší denní propad za tři měsíce. V pátek po čtvrté odpoledne se jeho cena podle stránky Bitcointicker.co pohybuje stabilizuje kolem 13 000 dolarů.

Podle analytiků si investoři na konci roku vybírají zisky. Bitcoin má za sebou těžký týden, ve kterém se množila varovná znamení před investováním na volatilních a neregulovaných trzích.

Jihokorejská obchodní platforma pro obchodování s kryptoměnami Youbit v úterý oznámila, že zavírá, protože po letos již druhém hackerském útoku zbankrotovala. Guvernér dánské centrální banky označil podle agentury Reuters investice do bitcoinu za „smrtící“ hru. A největší bitcoinová burza v USA Coinbase ve středu oznámila, že bude vyšetřovat obvinění ze zneužití důvěrných informací k vlastnímu obohacení, tedy z takzvaného insider tradingu.

Goldman Sachs nastoupí do bitcoinového vlaku

Naopak americká investiční banka Goldman Sachs podle agentury Bloomberg zřídí oddělení pro přímé obchodování s kryptoměnami. Pracovat by mělo začít do konce června. Do obchodování s digitálními měnami, jako je právě bitcoin, se tak přímo a oficiálně pustí první velká firma na Wall Street.

Banka záležitost odmítla komentovat. Zprávy, že se k takovému kroku schyluje, se v amerických médiích nicméně objevovaly již dříve. Otevřenost vůči bitcoinu signalizoval i šéf banky Lloyd Blankfein, připomněla agentura DPA.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední světová kybernetická měna. Vytváří ji síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuální mince stabilním a postupně se zpomalujícím tempem. Je navržen tak, aby ho nikdo nemohl ovlivňovat, ani vlády a centrální banky.