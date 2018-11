Bankovní řetěz proniká do účetnictví i mobilů

Erste Group, do níž patří také Česká spořitelna, minulý týden zprostředkovala na své platformě první evropskou emisi dluhopisů právě prostřednictvím této technologie. Rakouský stavitel a provozovatel dálnic ASFiNAG získal díky tomu od finančních institucí dvacet milionů eur.

Celý proces podle Erste proběhl digitálně, bez paralelního tradičního postupu, kdy se využívá papírová dokumentace a fyzické podpisy. Blockchain umožnil zkrátit proces z několika dnů na sekundy.

Vedle dluhového financování se blockchain používá v bankovnictví také k financování obchodu. „Cílem je využít výhod sdílených dat pro vypořádání obchodů. Hovoří se i o použití blockchainu pro vypořádání operací finančních trhů, zde bývá zmiňována zejména Austrálie,“ říká Jan Lamser, spoluzakladatel akcelerátoru blockchainových projektů Adel.

„Blockchainová filozofie může být paradoxně užitečná právě největším firmám v tom smyslu, že může jejich procesy zpružnit a otevřít vnějšímu světu. U velkých korporací koncepční změny ovšem trvají typicky pomaleji a s řadou obtíží a porodních bolestí,“ říká Lamser.

Co je to blockchain Blockchain, někdy také bločenka, je zjednodušeně řečeno decentralizovaná účetní kniha. To znamená, že databáze s nějakým druhem údajů (transakcí) není uložena na jednom místě, „u zdroje“, jako v tradičních případech.

Naopak, datové transakce se nacházejí na oddělených počítačích, které mezi sebou databázi sdílejí. V každém z nich je uložena kompletní či částečná zašifrovaná kopie blockchainu.



Díky tomu je obtížné zpětně transakce upravovat či falšovat. Na tom by musela, zjednodušeně řečeno, spolupracovat aspoň polovina uživatelů.

l Struktura blockchainů je transparentní a ověřitelná, jednotlivé transakce musí potvrdit většina účastníků sítě.

Začínají však také vznikat řešení zaměřená na drobnou klientelu. Blockchain umožní například zajistit autenticitu elektronických dokumentů jako alternativu k elektronickému podpisu. Lidé, kteří se kolem blockchainu pohybují, mluví také o jeho využití ve státem spravovaných oblastech. Vždyť stát drží o občanech velké množství informací v řadě databází.

„Technologie blockchainu dozrála, už se o moc dál nemůže posunout. Je to podobné jako internet, který byl po technologické stránce vlastně dospělý na konci 90. let. V té chvíli začaly růst společnosti, které na jeho základě rozjely vlastní obchodní model,“ říká zakladatel společnosti XIXOIO Richard Watzke.

Podobný vývoj se podle něj nyní odehraje i v případě blockchainu, pro který se občas používá český ekvivalent bločenka. „Zajímá se o ni stále více firem. A stejně jako tehdy, hromada firem na tom přijde o peníze. Ale z těch, které to zvládnou, mohou vyrůst velké společnosti. Vzpomeňte, jak před dvěma desítkami let začínal Amazon či Google, jako malé startupy,“ dodává Watzke.

Právní řády nejsou nastaveny

Společnost XIXOIO nyní na blockchainu staví platformu pro investiční tokeny. „Je to vlastně digitální forma cenného papíru, něco jako nekonečný či plovoucí dluhopis. Firma díky němu získá kapitál a investor zase přímý podíl na zisku,“ vysvětluje Watzke. Kdyby spolu podepsali smlouvu, nemusí o tom nikdo vědět, díky blockchainu je však vše transparentní.

Výhodou tokenů je podle expertů široká možnost použití a v případě, že jsou promyšleně řešeny, praktičnost, rychlost a spolehlivost jejich používání. „Nevýhodu vidím v tuto chvíli v tom, že právní řády na tokeny obecně a použití tokenů pro financování nejsou vesměs nastaveny a připraveny, tím vznikají potíže a rizika,“ říká Lamser.

To je ostatně i případ Česka. Jak upozorňuje partnerka advokátní kanceláře Squire Patton Boggs Danica Šebestová, pokud se bude majetek vybírat od veřejnosti za účelem kolektivního investování, bude potřeba příslušné povolení od ČNB.

Centrální banka jako regulátor se však dosud nevyjádřila, jak na tokeny dopadne zákon o podnikání na kapitálovém trhu. „Například není jasné, jestli se na emitenty bude vztahovat úprava veřejné nabídky cenných papírů a prospektu. Právní posouzení bude záležet na tom, jestli security tokeny budou spadat pod definici investičního cenného papíru,“ říká Šebestová.

Kolem využití blockchainu ale dle Šebestové mohou vyvstat i další otázky, pokud jde třeba o ochranu osobních údajů a letošní novinku GDPR. Není například jisté, kdo je správce a zpracovatel blockchainových struktur a jak se bude řešit správně právo být zapomenut.

Často se tvrdí, že blockchain je nástrojem, jak se odpoutat od státu, který má pod palcem měnu. „Myslím, že je to spíše nástroj nesvobody. Je v něm všechno, každá transakce se do něj zaznamená, je naprosto transparentní. Díky decentralizaci se navíc nedá prakticky zfalšovat či zpětně upravovat,“ říká Watzke.

Fakta Co je to blockchain * Blockchain, někdy také bločenka, je zjednodušeně řečeno decentralizovaná účetní kniha. To znamená, že databáze s nějakým druhem údajů (transakcí) není uložena na jednom místě, „u zdroje“, jako v tradičních případech. * Naopak, datové transakce se nacházejí na oddělených počítačích, které mezi sebou databázi sdílejí. V každém z nich je uložena kompletní či částečná zašifrovaná kopie blockchainu. * Díky tomu je obtížné zpětně transakce upravovat či falšovat. Na tom by musela, zjednodušeně řečeno, spolupracovat aspoň polovina uživatelů. * Struktura blockchainů je transparentní a ověřitelná, jednotlivé transakce musí potvrdit většina účastníků sítě.