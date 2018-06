Blockchain: Konec papírování či stáčení kilometrů nebo rychlejší volby

Není blockchain další „velký bratr“, který pomocí dat „sleduje“ své uživatele?

Právě naopak. Z perspektivy moci, kterou jinak disponuje ten, kdo spravuje údaje o minulosti a budoucnosti, jde o velmi demokratický a transparentní nástroj, který vylučuje, aby jedna ze zapojených složek byla v daném procesu dominantní. Představte si, jak se v dnešní době kumuluje spousta dat u několika málo velkých hráčů - typicky Google nebo Facebook. Ti pak ze své pozice těží a tato data obchodují. Náš život se tomu plíživě přizpůsobuje a spoléhá na to, co nám tento velký bratr dodá jako výsledek.

Tvrdíte, že databáze podobná blockchainu může v budoucnu například pomoci předejít podvodům při nákupu nemovitosti nebo auta a ohlídat kontrolu bezpečnosti potravin. Jak?

Blockchain je schopen spolehlivě zaznamenávat „odkud to přišlo, kde to je, kam to míří“. Ať již jde o dům, součástku automobilu či bramborový salát. Každá taková věc může mít záznam, v němž je zaznamenáno vše, co je pro věc podstatné. Včetně toho kdo a jak s ní přišel do styku a kde se nacházela, respektive kam směřuje. Ten záznam je všemi sdílen a ti koho se to týká, průběžně informace dále doplňují.

Co je to blockchain Decentralizovaná databáze, nyní se používá převážně jako virtuální účetní kniha pro transakce v měně bitcoin

Lze tu zaznamenávat údaje i budoucí závazky



Není na jednom určitém místě a za její provoz a integritu neručí nějaký konkrétní subjekt. Blockchainová databáze je sdílena všemi a její integrita je postavena na vzájemné důvěře všech vesměs vůči sobě anonymních uživatelů této databáze, kteří si, kdykoli na to přijde, její obsah navzájem ověřují



V obchodních transakcích vystupuje řada subjektů. Ty si navzájem ne zcela důvěřují a jsou tak či onak povinné vést si o všem, co konají, své vlastní záznamy. Jakýkoli vzájemný úkon je upraven různými papírovými či elektronickými smlouvami, fakturami, skladištními listy, prohlášeními, konosamenty. Taková - z pohledu blockchainu, kdy záznamy jsou jen jedny - bláznivá mnohačetnost zápisů údajů a množství manipulací s nimi je zdrojem ohromné ztráty času, samozřejmě nákladů a zejména chyb.

U nákupu nemovitosti musíte udělat asi 14 základních úkonů a trvá to 70 dní. S blockchainem půjde o záležitost několika dnů. Především ale předejdete tomu, že byste koupili dům od někoho, komu nepatří. Blockchain je prostě spolehlivější než jakákoli jednotlivá databáze.

A výhody, na které se ptáte, mohou být ještě prokazatelnější třeba u automobilů. Díky blockchainu si dokážou výrobci ověřit, jaký konkrétní díl v tom kterém autě je, respektive jaký servis se namontoval do auta. Blockchain může ale i sledovat každý pohyb auta. To může vést k daleko vyšší míře provozní spolehlivosti, novým formám péče výrobce i servisu o vozy, nové formy pojištění. A samozřejmě už nemůže být řeč o podvodech se stočeným tachometrem, neřkuli s registrací vozu, jak ji dnes známe.

Kde jinde by se dal blockchain využít?

Ze své podstaty je blockchain vhodný všude, kde je nějaká širší komunita, které se nějaká agenda týká a má o ni aktivní zájem. Čím širší komunita a čím komplikovanější agenda, tím má blockchain větší potenciál.

Třeba volby: místo papírových lístků může každý hlasovat elektronicky na blockchainové platformě. Nemusíte si tím pádem vyřizovat volební průkaz, když jedete pryč, kromě dalších výhod, jako je rychlost či spolehlivost sčítání. Nejspíše by se zároveň zvýšila volební účast.

Blockchain lze využít i ve zdravotnictví, kdy databáze může obsahovat veškeré informace spojené s pacientem. Například informace o léčbě, pojištění nebo předepsaných lécích. Každá ze zúčastněných stran má možnost buď jen nahlížet do těchto informací nebo s nimi dále pracovat. Lékař například může zapsat diagnózu, se kterou během okamžiku bude pracovat jiný specialista.

Právě to, že informace jsou právě jen na jednom místě (byť bez konkrétní lokalizace, míněno na jediném místě ve sdíleném blockchainu), výrazně zvyšuje jejich integritu a snižuje nebezpečí jejich zneužití. Dnešní běžný standard, kdy nevíte, kdo, kde a jak o vás jaké údaje drží - a buďte si jisti, ony někde prostě zcela jistě uložené jsou - je modelem řádově rizikovější. A regulace jako GDPR nejsou sice pouhým placebem, ale problém v plné šíři rozhodně neřeší. Blockchain do značné míry ano.



Konec potvrzení a prohlášení o banálních úkonech

Mluvíte i o veřejné správě, ta by z blockchainu mohla profitovat jak?Každá databáze, která zjednoduší pohyb informací namísto pohybu lidí, papíru nebo i jen elektronických formulářů bez kompatibilních číselníků, je přínosem. Dnes musíte dokládat různá potvrzení a čestná prohlášení i při úplně banálních úkonech. V blockchainu by si úředník mohl všechny informace, třeba o rodinné situaci a počtu dětí, dohledat sám. Lépe řečeno ta databáze by to učinila za něj.

Stejně tak veškeré registry typu katastru nemovitostí by se zrychlily a zápisy by netrvaly několik měsíců, ale dnů. Teoreticky tímto směrem docela osvíceně státní správa již léta díky systému registrů státní správy směřuje. Ale jednak je tato cesta v našich podmínkách, dle dosaženého pokroku soudě, navýsost trnitá, navíc, jde o model s centralizovanou (a tím pádem na mnoho způsobů zranitelnou a neefektivní) správou dat. A ovšem o model uzavřený - kromě státní správy samé k těmto registrům mimo nečetné výjimky nikdo další nemá přímý přístup.

Jaké jsou výhody použití blockchainu?

Spolehlivost, rychlost, elegance. Adaptabilita. Agilita. Rehabilitace subjektu v dnešním světě. Cesta ke konkurenceschopnosti. Nové modely společenské organizace, nový a lidštější model elektronického „selfie“, včetně elektronické domácnosti.

Bez blockchainu by mohly být další tři přelomové technologie, které se před našimi zraky zdokonalují - umělá inteligence, kvantový computing a 3D tisk -děsivé. Navíc je blockchain v módě, to se také počítá.

Dají se výhody oproti stávajícím řešením nějak vyčíslit?

Podle jedné ze studií Světového ekonomického fóra by snížení administrativních překážek v mezinárodním obchodu vedlo k jeho 15procentnímu růstu. To už není zanedbatelné množství. A podobných odhadů a simulací je samozřejmě celá řada. .

Co bude nutné změnit, aby mohl být blockchain běžnou součástí obchodních transakcí?

Je potřeba zájem, chuť a vůle se aktivně zapojit. A jistě tu nějaké legislativní úpravy, onde reformy úředních procesů, pak potřeba si na dost podstatné změny zvyknout. Ty budou ovšem v drtivé většině k lepšímu.

Samozřejmě je na místě zmínit i to, že to, aby se blockchain prosadil, má své přirozené a velmi mocné odpůrce. Ti nejšikovnější - firmy i lidé - dnes vydělávají právě na neefektivních modelech, které blockchain odstraní. Na druhé straně zmizí činnosti, které dnes živí řadu lidí - těch, kteří se jich chytili z pohodlnosti nebo prostě proto, že v jiné profesi by obtížně obstáli. Takováto “unholy alliance” jen tak staré pořádky padnout nenechá, tím si buďme jisti.



Kde ve světě jsou v používání blockchainu nejdál?

Právě díky tomu, že jde o decentralizovanou databázi, je to celosvětový fenomén a ani nelze přesně určit, kdo je jak daleko. Nelze tedy ukázat na jednu lokalitu nebo stát. Také firmy, které hledají globální řešení, jsou ve využívání blockchainu nejdále - příkladem je třeba IBM s logistickým obrem MAERSK. Velmi osvícení jsou v tomto směru v Pobaltí, hovoří se o švýcarském Zugu, Maltě.