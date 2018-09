Konec jedné éry. Historicky první Boeing 777 míří do muzea

První model letadla Boeing 777 už pasažéry nesveze, jeho výrobce a aerolinky Cathay Pacific se dohodli, že bude vystaven v muzeu. Minulý týden stroj absolvoval svůj poslední let, z Hong Kongu do města Tucson v Arizoně, kde jej budou moct obdivovat letečtí nadšenci. Společnost Boeing to oznámila v prohlášení na svých webových stránkách.