Žít do 120 let není sci-fi, tvrdí boháči. Na boj se stárnutím dávají jmění

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos, který se baví vypouštěním raket do vesmíru, je v současnosti s majetkem v hodnotě téměř 130 miliard dolarů (2,7 bilionu korun) nejbohatším člověkem světa. Kdo by se mu divil, že si chce zajistit věčný život?

Čtyřiapadesátiletý internetový magnát a hrstka dalších miliardářů z americké líhně IT technologií Silicon Valley dávají velkou část svého bohatství na projekty, které mají zpomalit stárnutí a prodloužit život, píše Daily Mail. Patří mezi ně například spoluzakladatel platebního systému PayPal Peter Thiel, zakladatel firmy Oracle Larry Ellison nebo otcové vyhledávače Google Larry Page a Sergey Brin.

Americká firma Unity Biotechnology dostala na vývoj léku, který bude „předcházet, zpomalovat nebo léčit nemoci způsobené stárnutím“, od Jeffa Bezose 150 milionů dolarů (3,1 miliardy korun). Prostředky jí poskytnul také Peter Thiel, který je prodlužováním života takřka posedlý.

Také společnost Google potichu investuje velké částky do projektu Calico, který má vyvinout léky proti stárnutí. Spolu se svým partnerem, farmaceutickým gigantem AbbVie, plánuje dát až 1,5 miliardy dolarů (30,1 miliardy korun) na léčbu rakoviny nebo Alzheimera.



Aktuální zájem o dlouhověkost se dá přirovnat k nadšení okolo sítě internet v roce 1995, tvrdí Jim Mellon, jeden z nejúspěšnějších britských investorů, který vede závod se stárnutím na druhé straně Atlantiku. Jeho jmění se odhaduje na 920 milionů liber (26,5 miliardy korun).

Mellon, kterému se přezdívá britský Warren Buffett, založil vlastní společnost Juvenescence (v překladu mladistvost), jejímž cílem je vyvinout léky prodlužující život. Investor předpovídá, že pokud se medicína vypořádá s nemocemi spojenými s věkem, jako je třeba rakovina, přinese nové léky a lidé vezmou za svůj zdravější životní styl, mohla by se během příštích třiceti let prodloužit průměrná délka života na 110 až 120 let. Za dvacet let se největší byznys bude podle Mellona odehrávat právě na poli prodlužování života.

Politici nejsou připraveni na důsledky prodlužování života

Britský investor s velkým vlivem však zároveň upozorňuje na důsledky nastupujícího trendu. Podle něj si politici málo uvědomují například to, jaký tlak na penze prodlužování lidského života přinese. Bude se také muset výrazně zvýšit věk pro odchod do důchodu. „Trajektorie života se změní, žádná vláda s tím však nepočítá,“ míní Mellon.

Podle něj bude moct do boje proti stárnutí investovat postupně i široká veřejnost. „Když do těch společností začnou investovat Silicon Valley a bohatí Američané, dostanou se na burzu a jejich akcie se budou prodávat veřejně,“ tvrdí.

Mellon doufá, že jeho firma Juvenescence by mohla začít s prvními pokusy na lidech do dvou nebo tří let. Plány na uvedení společnosti na burzu už má. „Bude to aktuální koncem letošního roku,“ řekl.