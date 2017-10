Bojovníci za práva žen zaplatí pokutu 5 milionů za platovou diskriminaci

Pro firmu, která spravuje aktiva v hodnotě více než 2,6 bilionu dolarů (v přepočtu 57 bilionů korun), to nic není. Nášivku pokrytectví jí ale jen tak někdo neodpáře.

„Jeden by si býval myslel, že když se firma k něčemu veřejně přihlásí, bude podle toho i jednat,“ řekl britskému listu The Guardian profesor z americké Wayne State University Peter Henning. „Jenže ji nikdo nekontroloval,“ dodal.

Americké úřady si povšimly, že vedení společnosti více než ve dvanácti případech zamítlo žádost akcionářů srovnat příjmy mužů a žen u velkých finančních společností, jako je Bank of America či MasterCard. Ze stolu šla i žádost přizvat více žen do vedení firem s čistě mužským obsazením. Některé z nich se týkaly přímo She Fund, dceřiné společnosti State Street, která bojuje za lepší postavení žen v byznysu a jež zakoupila bronzovou skulpturu dívky od umělkyně uruguayského původu Kristen Visbalové.

Investiční moloch State Street přitom díky 130centimetrové toreadorce zdarma dostal mediální prostor za téměř 7,5 milionu dolarů, upozornila na jaře po vztyčení sochy agentura Bloomberg. Ke třístovce žen, kterým firma rozdíly v odměňování od roku 2010 bude muset doplatit, se přidala rovněž patnáctka zaměstnanců afrického původu.

Kázat vodu a pít víno nicméně není na Wall Street ničím neobvyklým, jak upozorňuje specialista na strukturu vedení firem Ric Marshall. Podle něj mají obdobné iniciativy i přes často odmítavá stanoviska vedení společností smysl.

„Manažeři se vyjádří tak či onak a za svým rozhodnutím si musí stát,“ řekl. Občas se stane, že firmy na volání akcionářů po férovějším odměňování žen slyší.

Ne však v případě State Street, která se až doteď schovávala za sochou nezletilé dívky volající po větším zastoupení žen ve vedení firem. „Při posuzování návrhů akcionářů bereme v potaz celkový přístup společnosti k zaměstnancům, kam patří mnohem více atributů než jen pohlaví nebo plat,“ řekl zástupce firmy Rakhi Kumar agentuře Bloomberg. Návrhy akcionářů by podle něj pro klienty State Street nebyly efektivní.