PŘEHLEDNĚ: Brexit může zkomplikovat život na Gibraltaru i v okolí

Skalnatý výběžek v jižním cípu Španělska je více než tři sta let britským územím a jeho ekonomika v hodnotě 2,2 miliard liber (v přepočtu asi 65 miliard korun). Závisí na přeshraničních pracovnících ze Španělska, kteří zaujímají zhruba polovinu pracovní míst na Gibraltaru. Pro Španěly žijící poblíž hranic britského území je často záchranou, protože nezaměstnanost je v této oblasti dvojnásobně vyšší než ve zbytku Španělska. Agentura Bloomberg uvedla, že se předtím, než se EU a Spojené království dohodnou na podmínkách rozchodu, budou muset britští a španělští představitelé probrat otázku Gibraltaru.

1. Jak se brexit vztahuje na Gibraltar?

Území o rozloze 6,8 kilometrů čtverečních je zámořským územím Spojeného království, stejně jako Bermudy nebo Falklandské ostrovy. Většina z 34 tisíc obyvatel Gibraltaru jsou britskými občany, kteří v roce 2002 téměř jednomyslně hlasovali v referendu pro to, aby zůstali pod výlučnou britskou svrchovaností.

Gibraltar je zároveň fyzicky součástí evropské pevniny s hlubokými vazbami na sousední Španělsko, které v průběhu let zpochybnilo právní základ nároků Spojeného království na jeho území. Při referendu o brexitu v roce 2016 jen těsně vyhráli ti, kteří hlasovali pro vystoupení z EU. 96 procent obyvatel Gibraltaru ovšem hlasovalo zásadně proti vystoupení.

2. Jaké změny by mohl brexit přinést?

Když se Spojené království a EU dohodnou na svém oddělení, již v březnu 2019 se objeví hranice mezi Gibraltarem a Španělskem, podobně jako mezi Irskou republikou a Severním Irskem. To by mohlo značně zkomplikovat relativně volný tok zboží a lidí přes hranice.

Na rozdíl od Irska není Gibraltar součástí stávající celní unie EU, takže dovážené a vyvážené zboží podléhá clu.

Další změnou je přesun lidí, který byl doposud rychlý a bez pásových kontrol. brexit by to však mohl významně změnit. V roce 2014 si to Gibraltar vyzkoušel během řady incidentů mezi loděmi španělské civilní gardy a policií Gibraltaru. Španělská vláda tehdy zavedla hraniční kontroly, které významně prodloužily cestování lidí a měly i nemalé ekonomické dopady.

3. Jak se změní život na Gibraltaru?

Potenciálně hodně. Ekonomika Gibraltaru je založena na službách, včetně bankovnictví, pojišťovnictví a online hazardu pro Spojené království a další země. Více než polovinu z 27 tisíc pracovních míst na Gibraltaru zaujímají lidé, kteří žijí v okolí. Po brexitu by část španělských pracovníků mohla skončit a bude je těžké nahradit. Na Gibraltaru je totiž nezaměstnanost téměř nulová.

4. Mohlo by Španělsko přestat kontrolovat Gibraltar?

To je velmi nepravděpodobné. Spojené království vždy tvrdilo, že bude bránit Gibraltar proti nárokům Španělska na svrchovanost, což posílil výsledek nezávazného referenda v roce 2002. Španělsko se zároveň snaží chránit práva svých občanů, kteří pracují na Gibraltaru a podílejí se na řízení gibraltarského letiště.



5. Jaké scénáře jsou v sázce?

Jednání mezi Británií a Španělskem se točí hlavně okolo životního prostředí (například regulace tankování lodí na volném moři, pozn. red.) a daní. Vůbec nejcitlivější však jsou debaty okolo letiště. Právě to vyjadřuje suverenitu Gibraltaru. Letiště leží na hranicích se Španělskem. Podle Španělů už je dokonce na jejich území. V roce 2006 se vlády Británie, Španělska a Gibraltaru proto dohodly, že civilní lety budou možné i přes španělské území. Do té doby totiž letadla do španělského vzdušného prostoru nesměla. I to by se po brexitu mohlo změnit. Letadla by při startu a přistání musela udělat složitý manévr, díky němuž by se vyhnula španělskému území.

6. Proč musí Spojené království jednat se Španělskem?

Pokyny pro vyjednávání o brexitu uvádějí, že nesmí dojít k žádné dohodě mezi EU a Británie ohledně území Gibraltaru, dokud nedojde k dohodě mezi Španělským královstvím a Spojeným královstvím. Jakákoliv dohoda o finančních a pojišťovacích službách mezi EU a Spojeným královstvím se bude vztahovat na podniky se sídlem v Gibraltaru pouze tehdy, pokud ji schválí Španělsko.

7. Proč je Gibraltar pro Spojené království důležitý?

Jeho poloha v úzkém průlivu, který odděluje Evropu a Afriku, je strategicky významná. Gibraltarské královské námořnictvo navíc hlídá teritoriální vody. S využitím Gibraltaru jako pevnosti mohly britské síly ovládat během druhé světové války námořní dopravu mezi Atlantským oceánem a Středozemním mořem. Americký generál Dwight D. Eisenhower naplánoval spojeneckou invazi do severní Afriky z velitelství uvnitř tunelového systému Rock of Gibraltar, který vznikl na ochranu britských sil před německou luftwaffe.