Slavný díky brexitu. Hrnčíř vyrobil tematický hrnek, zájemců jsou tisíce

Keramická firma Bentham Pottery ze severu Anglie se stala virálně známou poté, co jeden z jejích zaměstnanců vyrobil hrneček, který má být památkou blížícího se brexitu. Zároveň vyjadřuje postoj, který dvaapadesátiletý autor Lee Cartledge k odchodu z EU zaujímá.

„Šálky čaje jsou vždy spojovány s britskou společností. A tohle byl neškodný způsob ukázat, jaký mám na Brexit názor,“ cituje hrnčíře server deníku Independent. Do jedné strany keramického hrnku Cartledge vyryl nápis BREXIT, kterým nápoj po nalití protéká ven. Symbolizuje tak samotný odchod z unie. „Vypadá to pěkně, ale když to skutečně použijete, není to dobré,“ řekl s tím, že hlasoval pro setrvání v EU.

Tematický hrnek Cartledge umístil na sociální síť Facebook s popiskem „limitovaná edice k dostání od 29. března 2019“ a čekal na reakci svých přátel. Zájem o jeho výrobek se ukázal být mnohonásobně větší, než autor předpokládal. Jeho příspěvek od úterý sdílely deseti tisíce lidí.„Už jsem čtení všech těch zpráv vzdal,“ přiznal.

Cartledge původně neplánoval, že bude hrnky komerčně prodávat. Nyní ale uvažuje o tom, že prodej skutečně zahájí s počáteční šarží 60 kusů. Oceněny budou dle jeho slov jako dobrou cenou, protože se jedná o umělecké dílo.